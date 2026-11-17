韓國天團 BIGBANG 上周五（13日）起於啟德主場館一連舉行四場演唱會，吸引大批 VIP（BIGBANG 粉絲）捧場。開騷前夕已有多名粉絲通宵排隊搶購官方周邊商品，惟部分熱門款式迅速售罄。有買不到心頭好的粉絲散場時疑遇上「假貨黨」，有苦主聲稱與友人合共花費逾3,000元購入4件周邊服飾，事後始發現全數為冒牌貨。



韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站13日起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。（梁鵬威攝）

有苦主聲稱與友人合共花費逾3,000元購入4件周邊服飾，事後始發現全數為冒牌貨。（Threads：xxbb4everxx圖片）

BIGBANG的場內官方周邊商品攤位設於東營，營業時間為上午11時至開演前30分鐘。攤位只接受電子支付，多款限定商品數量有限，主辦方或因應現場情況提早截止排隊，園方建議樂迷宜及早到場。

今日（17日）仍有數百名VIP不惜早早到達會場外排隊搶購心儀周邊，部分粉絲甚至通宵守候。然而，有VIP疑因求貨心切而誤墮騙局。有苦主在社交平台 Threads 發文分享受騙經歷，指日前於官方周邊開售後一小時到場排隊，惟心儀的衛衣及T恤均已售罄。由於對相關商品「一直心心念念」，加上觀賞完演唱會後情緒高漲，結果不慎誤墮場外騙徒陷阱。

騙徒三大行騙話術：訛稱晨早排隊、賺匯率差價誘苦主中伏

該名粉絲透露，騙徒開價與官方定價相若甚至略高，並特意編造藉口博取信任，聲稱「自己上晝 6 點就嚟排隊買」，又指「依家港幣平想賺啲差價」，更聲稱不想將衣服帶走而賣給其他粉絲，且再三保證貨品為正版，令其放下戒心。

交易期間，騙徒要求以內地微信支付或支付寶個人收款碼轉賬，甚至額外收取現金。事主回家後仔細檢查，始發現衣物吊牌及洗水布料均為劣質假貨，遂決定發文提醒其他粉絲切勿光顧場外來歷不明的兜售者。

事主續指，發現受騙後已即時透過微信及支付寶的付款頁面聯絡賣家要求退貨退款，惟對方一再敷衍，聲稱「過緊嚟啟德搵你哋」，令她們在場外白等逾一小時仍未見蹤影，最終更直接失聯。

苦主呼籲：勿向陌生人或流動攤檔購買周邊商品

事主表示已報案及在支付平台作出舉報，但坦言街頭私下交易追討難度極高。她慨嘆「知我哋係蠢，但自揭瘡疤都唔想再有一個人受害」，藉此呼籲往後場次的入場觀眾，切勿向場外陌生人或流動攤檔購買周邊商品，並提醒凡要求掃描「個人收款碼」、收取現金且未能提供官方單據者，均極可能是冒牌貨。

有苦主聲稱與友人合共花費逾3,000元購入4件周邊服飾，事後始發現全數為冒牌貨。（Threads：xxbb4everxx圖片）

事實上，演唱會場外出現「假貨黨」兜售冒牌周邊並非首次。過往英國樂隊 Coldplay 在港舉行演唱會期間，場外亦曾有騙徒子出沒，他們不但訛稱貨品為官方正版，更以低於原價的價錢招徠，甚至連官方早已售罄的款式亦有供應。

根據香港法例第362章《商品說明條例》，任何人在營商過程中，供應或管有應用虛假商品說明或偽造商標的貨品作出售用途，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

有苦主聲稱與友人合共花費逾3,000元購入4件周邊服飾，事後始發現全數為冒牌貨。（Threads：xxbb4everxx圖片）

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站13日起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。（梁鵬威攝）

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20週年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站13日起在啟德主場館舉行一連四場演唱會。（啟德體育園）