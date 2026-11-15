BIGBANG｜黃牛黨連日出沒炒貴飛　便衣警拘一男　涉案兩門票作廢

韓國天團BIGBANG為慶祝出道20周年，正舉辦世界巡迴演唱會，香港站從前日（13日）起在啟德主場館舉行4場演唱會，票價由699元至3,099元不等。《香港01》一連兩日在場館一帶視察，發現開場前後均有不少「黃牛黨」趁機斂財，向粉絲兜售門票。記者放蛇問價，原價899元的門票，有黃牛炒貴近一倍至倍半，即使已開場亦拒絕輕易劈價散貨。



警方今晚（15日）於Facebook專頁透露，牛頭角分區便衣警員今晚在啟德體育園一帶拘捕一名男子，涉嫌以高於門票面值的價格，兜售兩張當晚演唱會的門票。主辦方在接報後已將涉案門票作廢處理。



警方強調，會持續加強執法行動打擊「黃牛票」活動，並呼籲市民透過正規渠道購票，避免助長炒作行為或因購買無效門票而遭受損失。

11月15日，牛頭角分區便衣警員在啟德體育園一帶拘捕一名男子，涉嫌以高於門票面值的價格，兜售兩張當晚演唱會的門票。（FB「香港警察」圖片）

記者連日放蛇 原價899元門票炒高近一倍至倍半

首場演唱會於前日（13日）舉行，開場後約10分鐘，啟德主場館外有10多名疑似「黃牛黨」的人士，手持一疊疊門票兜搭途人。記者喬裝歌迷問價，原價899元的門票，有黃牛索價2,200元，原價2,399元門票則賣3,000元，即愈低價門票反而差價更高。

11月13日，啟德主場館外的中央廣場有10多名疑似「黃牛黨」到處向途人詢問有否需要門票，當中有不少操內地口音。（香港01記者攝）

演唱會開場後黃牛黨仍拒劈價 稱「前面有賺拉勻」

翌日（14日）第二場演唱會，「黃牛」繼續成群出沒於上址。有未能購票的女粉絲則蜂擁而上問價，並爽快取出電話「掃碼」支付。據悉，有關門票原價899元，被抬價至1,600元；2,099元的門票則被炒至3,000元。記者再度放蛇，嘗試與炒家講價，惟對方態度強硬，揚言「前面有賺拉勻」，拒為散貨輕易劈價。

11月14日，不少未能購票的女粉絲蜂擁而上圍著「黃牛」。（梁偉權攝）

根據《公眾娛樂場所條例》第6條，任何人在獲發牌照的公眾娛樂場所（或公眾通道/入口附近），以超過活動舉辦機構所定的票價（連須繳稅項）售賣、要約出售、展示、管有門票以供出售，或游說他人購買，即屬違法，一經簡易程序定罪，最高可被處罰款2,000港元。