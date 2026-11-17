2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議本周在深圳舉行，警方自今日（17日）凌晨起，在新界北部設立臨時限制飛行區，禁止無人機在禁飛區內飛行，至11月20日晚11時59分為止。



警方今晚（17日）在Facebook公布，人員於今午約5時，在南生圍以涉嫌「未經許可在限制飛行區以內飛行」罪，拘捕一名40歲男子。行動中檢獲一部小型無人機。案件交由元朗警區刑事調查隊跟進。



因應2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議本周在深圳舉行，警方在新界北部設立臨時限制飛行區。今午（17日）南生圍一名男子涉在禁飛區內放飛無人機被捕。（警方fb）

警方提醒，由11月17日凌晨零時01分至11月20日晚上11時59分期間，新界北部臨時限制飛行區不得進行飛行活動，包括無人機、滑翔傘、飛艇、風箏、繫留氣球，及放飛大量氣球。

在同一時段，除政府飛行服務隊外，所有直升機及小型飛機不得在設立的全港臨時限制飛行區範圍內進行任何飛行活動。

因應2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議本周在深圳舉行，警方在新界北部設立臨時限制飛行區。今午（17日）南生圍一名男子涉在禁飛區內放飛無人機被捕。（警方fb）

警方就在深圳區舉行的APEC第三十三次領導人非正式會議，在新界北部設立臨時限制飛行區。（民航處網頁截圖）

APEC第三十三次領導人非正式會議11月18日至19日會在深圳舉行，這是繼2001年上海、2014年北京後，中國第3次舉辦APEC峰會，除了中國國家主席習近平會以東道主身份主持APEC外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）也會參與，並舉行歷史性的中美俄元首會晤。

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