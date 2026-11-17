亞太經合組織（APEC）第三十三次領導人非正式會議11月18日至19日會在深圳舉行，這是繼2001年上海、2014年北京後，中國第3次舉辦APEC峰會，除了中國國家主席習近平會以東道主身份主持APEC外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）也會參與，並舉行歷史性的中美俄元首會晤。以下就以問答形式介紹APEC。



APEC是什麼？

APEC是亞太經濟合作組織（Asia-Pacific Economic Cooperation）的簡稱，是亞太地區層級最高、領域最廣、最具影響力的經濟合作機制，宗旨是推動亞太經濟持續增長與繁榮，維護自由開放的貿易投資，加快區域經濟一體化，營造可持續的營商環境。

APEC於1989 年在澳洲堪培拉召開首屆部長會議宣告成立；1991年，中國以主權國家身份、香港及台北以地區經濟體身份加入，現有21個成員、3 個觀察員。

APEC會議將於今年11月在深圳舉行。（深圳發布）

APEC誰可參加？深圳峰會誰會參加？

APEC共有21個經濟體成員，包含澳洲、汶萊、加拿大、智利、中國、香港、印尼、日本、韓國、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、巴布亞新畿內亞、秘魯、菲律賓、俄羅斯、新加坡、台北、泰國、美國和越南。另有東盟秘書處、太平洋經濟合作理事會、太平洋島國論壇秘書處三個觀察員。此外，工商界可透過APEC工商諮詢理事會（ABAC）提交建議，參與政策討論。

據傳媒公開報道，除了中國國家主席習近平將以東道主身份主持APEC外，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）、日本首相高市早苗亦將到場參與。

此外，習近平主席將與澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、智利總統卡斯特（Jose Antonio Kast）、香港行政長官李家超、印尼總統普拉博沃（Prabowo Subianto）、韓國總統李在明、馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）、墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）、泰國總理阿努廷（Anutin Charnvirakul）及越共中央總書記兼國家主席蘇林（To Lam）將出席峰會並發表演講、致辭或參與專題研討。

主辦方中國貿促會透露，本次峰會逾2000名政商、媒體代表參與，21個成員均有企業代表，多家歐美企業及世界500強如谷歌（Google）、波音、瑞銀、正大集團等亦報名參會。

APEC主要議題是什麼？峰會有什麼看點？

今年是APEC「中國年」，也是中國第三次擔任APEC東道主。中方將於11月在深圳舉辦領導人會議周活動，其間將舉行外交和貿易雙部長會、工商領導人峰會等活動，最後以11月18日至19日舉行的領導人非正式會議達到最高潮。

作為區域經濟合作論壇，APEC主要討論與全球和區域經濟有關的議題，包括貿易投資自由化、互聯互通、結構改革、創新發展、多邊貿易體系、經濟技術合作等。今屆APEC主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」，優先方向是開放、創新、合作，並圍繞亞太自由貿易區建設、區域互聯互通、人工智能、數字經濟及粵港澳大灣區發展等議題展開討論。

焦點：中美俄峰會

除了會議外，領導人的場邊會晤也是焦點。據美國白宮指，特朗普11月19日會與習近平舉行會面，白宮與俄羅斯克里姆林宮並已先後證實，習近平、特朗普與普京計劃於11月19日峰會期間舉行歷史性的三方會晤。

2026年6月21日，APEC工商領導人中國論壇在北京舉辦。（APEC中國年官網）

APEC如何運作？

APEC採用自願、協商一致模式，成果文件沒有法律約束力，成員基於道義及政治承諾落實，共有5個層次的運作機制：

1. 領導人非正式會議：每年召開一次，一般於每年9月至11月間擇日舉行。

2. 部長級會議：包括外交和貿易雙部長會議以及專業部長會議，雙部長會議每年在領導人會議前舉行一次，而專業部長會議定期或不定期舉行。

首次在港舉行的亞太經合組織（APEC）財長會議10月21日在灣仔會展中心閉幕，21個成員經濟體財金官員上午開會核准2026年財長聯合聲明，中國財政部長藍佛安上午發表閉幕辭後，出席新聞發佈會介紹會議成果。（藺思含攝）

3. 高官會：每年一般舉行4至5次會議，由各成員指定的高官（一般為副部級或司局級官員）組成，主要負責執行領導人和部長會議的決定，審議各委員會、工作組和秘書處的活動，籌備部長級會議、領導人非正式會議及協調實施會議後續行動等事宜。

4. 專業委員會及工作組：高官會下設4個委員會，包括貿易和投資委員會（CTI）、經濟委員會（EC）、經濟技術合作高官指導委員會（SCE）和預算和管理委員會（BMC）。各個委員會下又設有多個工作組，從事專業活動和合作。

5. 秘書處：1993年1月設於新加坡，現任執行主任為菲律賓籍的佩德羅薩（Eduardo Pedrosa）。