APEC深圳峰會｜特朗普談晤習近平普京：金正恩或會來
撰文：洪怡霖
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美國總統特朗普談會晤中國國家主席習近平與俄羅斯總統普京時稱，朝鮮領導人金正恩可能會來。
特朗普在離開白宮前告訴記者：「（習近平）一個月前來過這裏，我們還將與（俄羅斯）總統普京會面，也可能會與金正恩會面。」
他也表示，與金正恩的任何會面都將在中國舉行。
特朗普此次亞洲行除出席菲律賓東盟（ASEAN）連串會議外，重頭戲無疑是轉赴中國深圳出席亞太經合組織（APEC）領導人會議。
據白宮副新聞發言人威爾斯（Olivia Wales）確認，特朗普預計於11月19日與中國國家主席習近平舉行雙邊會晤，隨後展開與俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）共同出席的三方元首峰會。
這將是美、中、俄三國最高領導人史上首次在多邊架構外單獨舉行三邊歷史性會晤，核裁軍框架與伊朗衝突預計成為核心議程。
在此敏感節點，特朗普突然拋出金正恩或現身中國的言論，被外交觀察家解讀為試圖在出發前搶奪國際輿論話語權的戰術煙幕。
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