2026年亞太經合組織（APEC）領導人會議本周在深圳拉開帷幕。行政長官李家超今日（17日）出席亞太經合組織工商領導人峰會致辭時表示，在日益複雜的全球環境下，比以往任何時候更需要開放和持續合作。他認為，粵港澳大灣區最能體現箇中的合作精神，其所產生成果正可說明合作的好處。而香港在大灣區的成功當中亦扮演着不可或缺的角色，強調香港可以成為企業的跳板和商業中心，協助把握大灣區的機遇，亦為資本開拓大灣區首選門戶。



日益複雜的全球環境 比以往更需要開放和持續合作

李家超致辭時表示，在日益複雜的全球環境下，比以往任何時候更需要開放和持續合作。他提到，本屆峰會以「共促繁榮，共贏未來」為主題，而這正是對於合作的積極呼籲，強調沒有人能單靠自己贏得未來。

大灣區最能體現合作精神 說明合作的好處

李家超認為，粵港澳大灣區最能體現合作精神，所帶來的成果亦正好說明合作的好處。他續稱，大灣區擁有超過8,800萬人口，創造的本地生產總值（GDP）超過2.1萬億美元，涵蓋香港特別行政區、澳門特別行政區以及廣東省的九個城市，為全球最具活力的經濟引擎之一。倘若計及大灣區為一個獨立的經濟體，其規模將在全球排名約第12位。

他又提到，今年前三個季度，大灣區內地九市與亞太經合組織經濟體間的貿易額，達到約8,370億美元，創下按年增長超過26%的紀錄，其中高端製造業、電子產品、綠色產品是其中的主要驅動力。

香港在大灣區的成功中扮演不可或缺角色

李家超形容，這令人振奮的成績既說明了大灣區的快速增長，也展現了其與亞太經濟體之間的深度互聯互通，而香港在大灣區的成功中正正扮演着不可或缺的角色。他表示在「一國兩制」下，香港是全球唯一同時享有中國和國際優勢的城市，而且維持普通法制度、資金和資訊的自由流動、簡單且具競爭力的稅制，以及深厚的人才庫，使香港成為大灣區與亞太地區其他地區之間的「超級聯繫人」和「超級增值人」。

香港是資本開拓大灣區首選門戶

李家超強調，香港是在企業處理複雜跨境合作中可靠的夥伴，可以成為跳板和商業中心，協助把握大灣區的機遇，亦為國際資本尋求開拓大灣區的首選門戶。香港在全球金融中心指數中，繼續排名全球第三、亞太第一；也是全球最大的離岸人民幣中心。

在科技方面，他稱深圳—香港—廣州創新集群今年連續第二年位居《全球創新指數》榜首，而且河套深港科技創新合作區，可將香港的研究實力和國際網絡，與深圳的商業力量結合起來。