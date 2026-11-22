尖沙咀寶勒巷今午（22日）發生嚴重車禍，一輛私家車懷疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，4名途人受傷，其中一名傷重不治，肇事司機事後涉嫌逃逸。據了解，警方拘捕一名懷疑涉案38歲姓倪男子。



消息指，尖沙咀軍裝巡邏小隊警員，在柯士甸道近德信學校對面，截停涉案男子，同時發現有人身上帶有酒氣。交通警員趕至接手，即場為其進行酒精呼氣測試，據知當時超標。惟經帶署扣查再「吹大機」時，則未有超出法定標準。經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛引致他人死亡」、及「交通意外後沒有停車」及「交通意外後沒有報警」將其拘捕。至於涉事女子，暫時行蹤未明。



涉事私家車上男女施施然離開。(讀者林小姐提供圖片)

根據運輸署網頁顯示，香港法例訂明，由1999年10月1日起，駕駛者的法定酒精限度為：

每 100 毫升血液內含 50 毫克酒精；或每 100 毫升呼氣內含 22 微克酒精；或每 100 毫升尿液內含 67 毫克酒精。

任何駕駛者如被發現體內酒精含量超過法定限度，將會被起訴。

尖沙咀寶勒巷發生嚴重車禍，肇事私家車上的一男一女事後施然離開。（Threads@__n______n__123 影片截圖）

案發於今午（22日）2時28分。《香港01》接獲事發一刻的閉路電視片段，可見有兩名途人迅速閃入一間食肆，避過一劫；有一人被撞倒地無知覺。有目擊者向記者憶述，事發時聽到「乒鈴𠾴唥」的巨響，認為私家車車速甚快，更有人目擊男司機及女乘客在事發後神情呆滯，然後「施施然」逃去；有熱心市民指罵並追截兩人。

現場至少4人受傷，救護員正為一名傷者包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（馬耀文攝）