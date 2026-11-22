香港海關一連兩日（20及21日）在香港國際機場，先後偵破兩宗涉及航空旅客行李藏毒的案件，行動中共檢獲37.3公斤懷疑大麻花，估計市值約800萬港元，並拘捕包括一名英國籍及一名內地男子。兩名被捕人士已各被控一項販運危險藥物罪，案件將於明日（23日）在西九龍裁判法院提堂。



海關毒品調查科調查主任何珏嵐交代案情。(林振華攝)

海關人員前日（20日）在香港國際機場進行反毒品行動期間，鎖定一名由泰國曼谷飛抵本港、並準備轉機前往英國倫敦的非本地男子進行清關。該名男子當時攜帶兩件寄艙行李及一件手提行李。海關人員透過X光影像掃描系統檢查時，發現其寄艙行李內收藏的物品形態相近，且密度非常平均，與一般旅客攜帶的物品有顯著分別，十分可疑。

人員隨即打開行李詳細檢查，在兩個寄艙行李箱內檢獲共重約35公斤的懷疑大麻花，市值約750萬港元，並當場拘捕該名報稱任職保鑣的46歲英國籍男子。

海關連破兩宗機場販毒案，起獲大麻及大麻花等毒品。(林振華攝)

第二宗案件，則追溯至今年8月10日。機場科海關人員當日發現一件由泰國曼谷入境香港、但無人認領的寄艙行李。經進一步檢查後，在行李箱內檢獲共重2.3公斤的懷疑大麻花，市值約50萬港元。海關經深入調查後，懷疑該行李與一名內地男子有關，並迅速鎖定其身份。直至昨日（11月21日），該名39歲報稱無業的內地男子，由泰國曼谷經台北再次飛抵香港時，海關人員隨即在機場將其拘捕，惟當時並未在其身上搜出其他違禁品。

海關連破兩宗機場販毒案，起獲大麻及大麻花等毒品。(林振華攝)

海關毒品調查科調查主任何珏嵐在記者會上指出，首宗案件反映販毒集團企圖利用香港作為跨國販毒的中轉站，透過過境旅客偷運毒品以逃避檢查；而第二宗案件則顯示不法分子企圖利用無人認領的棄置行李掩人耳目，逃避執法人員追查。

至於首宗案件被捕男子是否收取報酬犯案、以及第二宗案件涉案男子於8月棄置行李後的離港路線，目前仍在調查當中。海關強調，無論販毒集團採取何種手法，人員都會憑藉專業判斷及先進精準的儀器全力追查，只要曾參與販毒活動，海關均有能力將涉案人士繩之於法。

海關未來會繼續監察販毒趨勢、適時調整緝毒策略，並加強與海外執法機關的合作，從源頭打擊跨境販毒活動。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關毒品調查科調查主任何珏嵐交代案情。(林振華攝)

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。