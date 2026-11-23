尖沙咀寶勒巷昨午（22日）發生嚴重車禍，一輛私家車疑失控衝上行人路，再撞到一間地舖，釀1死3傷，肇事司機一度逃逸。警方事後拘捕38歲姓倪男子。消息指，被捕司機有黑幫「和勝和」背景，綽號「貓仔」。



警方今日（23日）表示，該名被捕男子已被暫控兩項「不小心駕駛」罪、一項「危險駕駛引致他人死亡」罪、一項「危險駕駛引致他人身體嚴重受傷」罪、一項「發生交通意外後沒有停車」罪、一項「發生意外後沒有報案」罪、一項「被取消駕駛資格期間駕駛」罪、一項「沒有第三者保險而使用車輛」罪及一項「未獲授權而取用運輸工具」罪，案件將於明日（24日）上午在九龍城裁判法院提堂。



11月22日，被捕男子黑布蒙頭由警員押返現場蒐證。(羅日昇攝)

據了解，被捕司機剛剛出獄約兩個星期，事發前一晚獲同門慶祝「出冊」，其間曾到夜場消遣飲酒，豈料翌日中午便釀成奪命車禍。翻查資料，倪男於2024年4月駕車時行車不穩，最終被控販毒及毒後駕駛兩罪，被判囚30個月，及取消駕駛資格兩年，停牌令在被告完成所有監禁刑期才開始計算。

消息指，被捕司機有黑幫「和勝和」背景，綽號「貓仔」，他剛剛出獄約兩個星期。（資料圖片）

香港巴基斯坦協會公布，車禍中的死者Javaid Mehmood為協會一員，在巴基斯坦裔社群中深受愛戴，亦服務協會逾10年，所有認識他的人都對其離世深感惋惜。協會將為死者舉行殯禮儀式。

巴基斯坦協會榮譽秘書Jawad Ashraf接受《香港01》電話訪問時表示，Mehmood當時到九龍清真寺參拜，儀式完結後，正步行前往停車場取車，惟途至寶勒巷一帶時被私家車撞及。據知，當時與他一同參拜的是今年60歲的國際學校校長Akhter，他頭部受創大量流血，直至今日（23日）情況始轉為穩定。

香港巴基斯坦協會公布，車禍的死者Javaid Mehmood為協會一員，在巴基斯坦裔社群中深受愛戴，亦服務協會逾10年。（FB The Pakistan Association of Hong Kong）

【天眼還原事發經過】

《香港01》再接獲多段意外發生前後的閉路電視片段，分別拍攝到涉案私家車在麼地道轉入赫德道，然後在赫德道撞到停在路邊的客貨車，繼而駛入寶勒巷，並失控衝上行人路的整個經過。意外後，女乘客急忙下車，不顧倒地傷者，轉而攙扶38歲姓倪男司機下車，二人「施施然」信步離開。

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涉事私家車上男女施施然離開。(讀者林小姐提供圖片)

警方表示，涉案38歲姓倪司機駕駛一輛私家車沿寶勒巷東行，當駛至近寶勒巷6號對開時，私家車懷疑失控衝上行人路撞倒4名途人，司機其後逃去。其中一名53歲非華裔男途人頭部嚴重受傷，昏迷被送往伊利沙伯醫院治理，於下午3時23分被證實死亡。另外一名62歲非華裔男途人頭部受傷；兩名分別31歲姓林及70歲姓鄺的女途人手部及腳部受傷，3人均清醒被送往伊利沙伯醫院治理。

消息指，尖沙咀軍裝巡邏小隊警員，在柯士甸道近德信學校對面，截停涉案男司機，同時發現有人身上帶有酒氣。交通警員趕至接手，即場為其進行酒精呼氣測試，據知當時超標。惟經帶署扣查再「吹大機」時，則未有超出法定標準。經初步調查後，以涉嫌「酒後駕駛」及「危險駕駛引致他人死亡」將其拘捕。至於涉事女子，暫時行蹤未明。

西九龍總區交通部特別調查隊第一隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 9188與調查人員聯絡。

根據運輸署網頁顯示，香港法例訂明，由1999年10月1日起，駕駛者的法定酒精限度為：

每 100 毫升血液內含 50 毫克酒精；或每 100 毫升呼氣內含 22 微克酒精；或每 100 毫升尿液內含 67 毫克酒精。任何駕駛者如被發現體內酒精含量超過法定限度，將會被起訴。

尖沙咀寶勒巷發生嚴重車禍，肇事私家車上的一男一女事後施施然離開。（Threads@__n______n__123 影片截圖）

案發於昨午（22日）2時28分。《香港01》接獲事發一刻的閉路電視片段，可見有兩名途人迅速閃入一間食肆，避過一劫；有一人被撞倒地無知覺。有目擊者向記者憶述，事發時聽到「乒鈴𠾴唥」的巨響，認為私家車車速甚快，更有人目擊男司機及女乘客在事發後神情呆滯，然後「施施然」逃去；有熱心市民指罵並追截兩人。

現場至少4人受傷，救護員正為一名傷者包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（馬耀文攝）

現場至少4人受傷，救護員正為傷者治理及包紮。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（黃學潤攝）

尖沙咀寶勒巷3-7A號有一輛私家車懷疑失控衝上行人路，並撞入一間地舖。（馬耀文攝）