網購平台騙案頻生，即使相約當面交收亦不可掉以輕心。警方於「守網者」Facebook專頁透露，過去兩周，警方共接獲逾56宗支付連結騙案，損失逾420萬港元。一名女受害人在社交平台以800港元放售貓糧時，墮入假交易平台及客服的釣魚騙局，最終被騙去超過56萬港元。



「守網者」披露一宗騙案，事主驚失56萬元。

警方指出，今年11月，一名32歲女子在「Facebook Marketplace」 ，以$800港元放售貓糧。騙徒假扮買家聲稱有興趣購買，並與受害人相約交收日期、時間及地點，再留下WhatsApp電話號碼聯絡。騙徒隨即傳送虛假交易平台連結予受害人，聲稱已在平台付款，只要事主向「平台客服」提供個人資料，並按指示操作，便可收到貨款。

「平台客服」要求事主轉賬至3個不明個人銀行戶口作「認證」，承諾稍後全數退回。受害人信以為真，按指示轉賬，最終損失超過56萬港元。直至她要求退款，騙徒再無回覆，才驚覺受騙並報案。

警方呼籲市民，進行網上買賣時，即使雙方已約好當面交收，亦不代表對方可信；賣方在交易過程中只會收款，絕無需要預先付款或轉賬作所謂「認證」。市民切勿隨意點擊買家提供的不明付款或交易平台連結，亦不應在來歷不明的網站輸入個人資料、網上銀行登入資料或一次性驗證碼。如懷疑遇到詐騙，可使用「防騙視伏器」或下載「防騙視伏App」查證可疑電話號碼、網址及舉報詐騙訊息。