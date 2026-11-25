觀塘區鯉魚門（嶺南新村）公廁外圍，今日（25日）下午發生懷疑爆水管事件，大量黃泥水從地底湧出，令行人路磚出現明顯起伏。有關公廁此前因高昂造價，達3,830萬元，引起廣泛討論，並在今年11月獲香港廁所協會頒發「2026 香港最佳公廁選舉」金獎。



有網民在社交平台Threads發文及上載現場片段，指原本打算陪同家人到場「觀摩」該座造價約3,800萬元的公廁，惟在公廁外等候家人如廁期間，腳邊突然湧出陣陣黃泥水。從其上載的影片可見，公廁對開行人路及消防栓附近積聚大量黃泥水，多處路磚縫隙不斷有水花湧上，水面泛起波紋，網友笑言自己猶如到訪「大明湖趵突泉」景點。



多處路磚縫隙不斷有水花湧上。（Threads darkarts0909）

鯉魚門（嶺南新村）公廁在同年11月獲香港廁所協會頒發「2026 香港最佳公廁選舉」金獎，是近5年最高重置預算的公廁。建築署曾指，因為施工難度高，地下有很多管線、電纜需搬置，故該工程造價較高，達3,830萬元。香港廁所協會會長熊志權早前指，協會曾了解工程的造價，發現該廁所採用組裝合成建築法（MIC），加上該處為填海地，為減輕重量，整體用上鋁合金，推高建築成本，而造價當中逾500萬元為「顧問費」。

趵突泉則位於濟南市中心，泉池中有三股泉水，緊密排列向上噴湧。

公廁對開行人路積聚大量黃泥水。（Threads darkarts0909）

黃泥水流出馬路。（Threads darkarts0909）

事主形容當時「有人踏上去啲磚仲要上下搖晃，以為去咗大明湖趵突泉，差啲出唔返嚟」。（Threads darkarts0909）