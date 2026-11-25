【微信支付／WeChat Pay／WeiXin Pay】近日不少港人在社交平台Threads發文，指按網傳步驟查詢「微信支付」實名認證紀錄時，赫然發現大陸錢包名下遭陌生人綁定帳戶，引發私隱及保安疑慮。事實上，內地官媒《人民網》早於2018年1月已曾報道同類個案，引述內地用戶發現身份證件被陌生人綁定微信支付帳戶的經歷，並拆解平台早年實名認證機制，只要對方掌握事主的名字及身份證號碼就可盜用。



微信支付官方就今次網民的疑慮回應指，現時安全核實機制嚴格，綁銀行卡及支付要多重驗證，現有帳戶內的資金能得到保障。



▼檢查及關閉方法▼

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《人民網》於2018年1月26日曾就此現象作出報道，指出內地有用戶在不知情下「被實名認證」。

根據規定，同一張身份證件最多可為5個微信支付帳戶進行實名認證。報道引述受訪用戶的個案，事主因需要綁定新的微信支付帳戶，操作時系統指其身份證件名下綁定的帳戶已達5個上限，須先清理其他帳戶才能新增。事主透過系統查詢名下帳戶後，驚見4個微信與她全不相關。她之後向騰訊申請註銷這些微信，但因這些帳戶內有小量金錢，只能凍結。受訪用戶亦擔心自己的銀行卡被綁定，騰訊指需待事主銀行卡出現異常，再與客服聯絡。

針對類似情況，騰訊客服當時向《人民網》回應指，身份信息被盜用綁定的情況比較常見，只要對方掌握事主的名字及身份證號碼，在綁定微信支付時就可冒用。而綁定銀行卡則較難，因需要銀行預留手機號碼驗證短信。

需要多個微信號支付功能的人 便會盜用他人身份信息綁戶

客服又指，一個身份只能綁定5個微信號，於是需要更多個微信號支付功能的人，就動了盜用他人身份信息的主意。萬一盜用人利用微信從事非法犯罪活動，對被盜用的用戶而言，自證清白是較麻煩的事。

不過，《人民網》所述情況已是8年前的事，或因當年實名認證門檻相對寬鬆，未全面強制人臉識別，若市民的身份證姓名及號碼等個人資料曾因各種途徑外洩，便有可能被他人搶先用於綁定帳戶。

▼WeChat在Facebook解釋事件成因及對策▼

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑亦表示，對於有網民名下微信人民幣錢包出現多個陌生人帳戶，懷疑證件資料被盜用一事，他認為市民的擔心可以理解，但亦需要先釐清有關情況，未必等同資金會被盜取。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。（資料圖片）

方保僑拆解外洩兩大途徑

他指出，微信錢包內地版現時確實需要以回鄉證進行實名認證及人臉識別，理論上他人難以隨意使用市民的身份資料開通帳戶。不過，名下出現陌生帳戶，有可能涉及多年前開通的舊帳戶。當時核驗要求未必如現時嚴格，部份帳戶可能是在市民因工作或商戶活動需要，曾經提供證件資料由他人協助開通，之後忘記處理或已交予同事繼續使用，時間一久便變成印象中的陌生帳戶。另一個可能性，是市民的個人資料曾經在其他場合外洩或被不當使用，令不法分子有機會繞過系統把關。

因此，市民一旦發現名下有不認識的帳戶，應立即按照平台指引關閉，並檢查有否綁定不認識的銀行卡或出現異常交易，必要時向平台及警方求助。同時，市民必須妥善保管個人身份資料，切勿出租、出售或借出帳戶，亦不要在非本人微信上填寫個人資料。平台方面亦有責任持續加強開戶、綁卡、支付及交易監察等環節的核驗，盡快協助受影響用戶查清帳戶來源，保障個人資料及資金安全，不會對客戶服務及日常運作造成影響。

微信支付：各帳戶下資金獨立管理 不影響常用帳戶資金安全

針對公眾對帳戶資金安全的普遍擔憂，微信支付官方在回覆查詢時強調，微信支付始終將用戶的資金與帳戶安全置於首位，在開戶與資金使用等所有核心環節均需核驗身份訊息，他人無法隨意綁定或使用。若用戶發現名下有不常用帳戶，可依頁面提示關閉，關閉不常用帳戶後不影響現有帳戶正常使用。另外，實名各帳戶下資金獨立管理、互不打通，不常用帳戶並不會影響常用帳戶的資金安全。

微信支付亦提醒市民務必保護好個人訊息，切勿將個人資料或帳號借予他人，以防被不法之徒利用。