宏福苑火一年｜何偉豪未婚妻發文悼念 願逝者至親他日能笑談摯愛
撰文：凌逸德
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今日（11月26日）是宏福苑大火發生一周年，火災令168人離世。有大批市民、死者家屬及宏福苑災民前往廣福休憩處獻花悼念，當中有人雙手合十、有人不禁流淚；當中有災民手持鮮花及頭盔到場，向殉職消防員何偉豪致意。何偉豪胞兄亦發文悼念亡弟，他透露到浩園打周年齋後，再到廣福休憩處處放下花束致意。
殉職消防員何偉豪未婚妻Kiki，同樣於Threads發文悼念。她指，在去年11月26日前自己曾經非常幸福，但自事故發生那天起，她的人生完全改變「一年了，好羨慕2025年11月26日前的自己；因為我曾經好幸福，曾經有你這個倚靠。」並在文末寄語道：「但願有一天，168位和所有小動物的至親，我們……都能夠笑著提起最愛的他。」
Kiki在帖文中憶述，在去年11月26日前自己曾經非常幸福，擁有何偉豪這個倚靠；但自事故發生那天起，她的人生完全改變：「由那天開始，我的人生完完全全變了；由那天開始，我的眼淚沒有停過；由那天開始，我的衣服變成了黑色；由那天開始，我的最常去的地方變成了墓地。因為由那天開始，你不在我身邊了。」
面對喪偶之痛，她記得何偉豪生前向她稱：「以後都要笑得咁開心！」又在帖文最後道：「但願有一天，168位和所有小動物的至親，我們……都能夠笑著提起最愛的他。」
大批網民亦紛紛留言安慰Kiki稱：「Take Care！」、「Kiki 請保重自己！」、「他在天上一直看著你的！」、「終有一天會重逢的！」
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