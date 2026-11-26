今日（11月26日）是宏福苑大火發生一周年，火災令168人離世。有大批市民、死者家屬及宏福苑災民前往廣福休憩處獻花悼念，當中有人雙手合十、有人不禁流淚；當中有災民手持鮮花及頭盔到場，向殉職消防員何偉豪致意。何偉豪胞兄亦發文悼念亡弟，他透露到浩園打周年齋後，再到廣福休憩處處放下花束致意。



殉職消防員何偉豪未婚妻Kiki，同樣於Threads發文悼念。她指，在去年11月26日前自己曾經非常幸福，但自事故發生那天起，她的人生完全改變「一年了，好羨慕2025年11月26日前的自己；因為我曾經好幸福，曾經有你這個倚靠。」並在文末寄語道：「但願有一天，168位和所有小動物的至親，我們……都能夠笑著提起最愛的他。」



殉職消防員何偉豪未婚妻Kiki同樣於Threads發文悼念，指在去年11月26日前自己曾經非常幸福，但自事故發生那天起，她的人生完全改變。（threads圖片）

Kiki在帖文中憶述，在去年11月26日前自己曾經非常幸福，擁有何偉豪這個倚靠；但自事故發生那天起，她的人生完全改變：「由那天開始，我的人生完完全全變了；由那天開始，我的眼淚沒有停過；由那天開始，我的衣服變成了黑色；由那天開始，我的最常去的地方變成了墓地。因為由那天開始，你不在我身邊了。」

面對喪偶之痛，她記得何偉豪生前向她稱：「以後都要笑得咁開心！」又在帖文最後道：「但願有一天，168位和所有小動物的至親，我們……都能夠笑著提起最愛的他。」

殉職消防員何偉豪胞兄於threads發交悼念亡弟。（threads圖片)

宏仁閣居民謝先生手持鮮花及頭盔到場，向殉職消防員何偉豪致意。（夏家朗攝）

大批網民亦紛紛留言安慰Kiki稱：「Take Care！」、「Kiki 請保重自己！」、「他在天上一直看著你的！」、「終有一天會重逢的！」

宏仁閣居民謝先生手持鮮花及頭盔到場，向殉職消防員何偉豪致意。（王譯揚攝）

下午時分陸續有市民，死者家屬及宏福苑居民到場獻花悼念，現場聚集接近逾百人。（夏家朗攝）

由於地面鋪滿鮮花，有民安隊到場整理花海，以騰出空間供市民繼續致意。（夏家朗攝）

傍晚時分，市民、死者家屬及宏福苑居民到場獻花悼念，其中有人落淚。（夏家朗攝）