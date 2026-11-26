今日（11月26日）是宏福苑大火發生一周年，這場火災令168人離世，大批市民、死者家屬及宏福苑災民前往廣福休憩處獻花悼念。原居於宏仁閣、飼養8隻貓咪的陳小姐，災後先後尋回其中7隻，惟愛貓「細佬仔」至今仍下落不明。



一直抱持「寧願流浪，不願見遺體」信念的陳小姐在Threads發文指，今日得知能夠提早下班後，臨時決定與家人帶同「細佬仔」的畫像重返宏福苑。她憶起當日未能親身上樓尋貓，成為心中一大遺憾：「我都好想自己上去搵貓，但我真係做唔到。」她在文末亦向失蹤愛貓稱：「細佬仔，我哋返咗嚟喇！」



貓主陳小姐帶同「細佬仔」的畫像重返宏福苑悼念。（王譯揚攝 )

今天是宏福苑大火一周年。陳小姐在帖文中表示，原本並未預計今日會回到宏福苑，但一得知可以「早放」，便立刻詢問家人是否前往，更二話不說請家人帶同「細佬仔」畫像一同出發。事隔一年重臨舊地，她百感交集，直言過去一年最令她耿耿於懷的，是擔心貓咪誤以為遭到主人遺棄。

回憶事發後，陳小姐坦言當時感到極度無力：「我一直最唔想啲貓覺得我哋唔要佢哋。佢哋完全唔知發生咩事，只可以一直喺屋企等。」她指出，家中的貓咪生性膽小，當救援人員入屋進行搜救時，貓咪必定受驚四散：「對於我啲細膽貓嚟講，一定嚇到雞飛貓走；搜完之後屋企門同防煙門都打開晒，冇掩雞籠咁，又咁多日唔見我哋返去，好似由佢哋自生自滅咁，呢個感覺真係好差。」

受限於當時環境及種種因素，陳小姐雖心急如焚，卻始終無法親自上樓尋貓，成為她心中的一大遺憾：「我都好想自己上去搵貓，但我真係做唔到。」

陳小姐在文中表示，原本並未預計今日會回到宏福苑，但一得知可以「早放」，便立刻詢問家人是否前往，更二話不說請家人帶同「細佬仔」畫像一同出發。(threads圖片）

家住宏仁閣的陳小姐曾於4月上樓時接受傳媒訪問透露，家中原本養有8隻貓，火災後陸續尋回7隻，其中一隻貓更是在事發一個月後的聖誕節（12月25日），經愛協放置誘捕籠後，在其他樓層成功尋回，惟6歲大的「細佬仔」仍然失蹤。她當時稱希望愛貓已逃離宏福苑，又指害怕在單位內見到愛貓的遺體：「望都望佢係走出咗宏福苑，做返流浪貓又好，咩都好，都唔希望喺屋企見到佢，始終喺屋企見到佢，應該都係過咗身。」

陳小姐的貓咪「細佬仔」失蹤至今。（Threads圖片）

陳小姐的貓咪「細佬仔」失蹤至今。（Threads 圖片）

▼宏福苑大火一年悼念情況▼

傍晚時分，市民、死者家屬及宏福苑居民到場獻花悼念，其中有人落淚。（夏家朗攝）