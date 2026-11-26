​香港海關今日（11月26日）在香港國際機場偵破一宗販毒案件，拘捕一名23歲泰國抵港內地男旅客。案中，海關人員檢獲約7.3公斤懷疑大麻花，估計市值約160萬元。



海關表示，一名23歲內地男旅客，今日從泰國曼谷飛抵本港。海關人員清關時，在其隨身行李檢獲該批懷疑大麻花，遂把他拘捕。該名被捕人士已被控一項「販運危險藥物」罪。案件將於明日（11月27日／星期五）在西九龍裁判法院提堂。

海關檢獲160萬元大麻花。(海關圖片)

海關稱，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

同時，海關會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。

根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

海關呼籲，市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑販毒活動。