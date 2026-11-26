澳門海關預計於2027年初在全澳主要出入境口岸正式啟用AI智能眼鏡，協助關員識別高風險旅客。澳門海關關長何浩瀚透露，有關設備已在關閘及青茂口岸完成測試，成功辨識目標人物的時間由以往10秒縮短至3秒。



澳門海關使用AI智能眼鏡，可在3秒內識別出可疑人士。（澳門海關）

綜合《澳門日報》和澳門海關消息，澳門海關早於2022年5月正式啟用「旅客篩選輔助系統」，透過風險評估數據打擊走私及非法販運活動；今年4月底，海關公布試用AI智能眼鏡與「旅客篩選輔助系統」對接，關員配備AI智能眼鏡後，即使在人流密集的環境，眼鏡屏幕能即時顯示過關人士資料，方便鎖定目標作重點查驗，也能確保其他旅客快速通關。

澳門海關關長何浩瀚。（澳門新聞局）

11月25日，澳門海關關長何浩瀚在立法會保安範疇施政辯論中表示，關員搭配AI智能眼鏡後，辨識目標人物的時間由以往10秒縮短至3秒，同時還能發出預警。AI智能眼鏡已在關閘和青茂口岸完成測試，預計明年初在全澳主要口岸正式投入使用。未來AI智能眼鏡的使用範疇，將逐步擴大至辨識車輛牌證及比對沿岸人士身份等場景。

不過，當局未披露AI智能眼鏡的具體品牌、型號、辨識準確率及相關影像資料的保存期限。

此外，澳門海關亦計劃陸續引入CT行李檢查系統、車載貨物檢查系統及車底檢查機械人等設備，強化口岸查驗效能。