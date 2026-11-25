11月25日，央視新聞披露一宗特大走私孕婦血液樣本案。2025年3月，深圳海關緝私局在一輛擬經深圳灣口岸赴香港的白色七人車內，搜出527管孕婦血液樣本，並順藤摸瓜搗破4個走私犯罪集團，拘捕37名疑犯。

據介紹，不法分子以「驗胎兒性別」為由，向每名孕婦收取1500元至3500元（人民幣，下同）費用，再僱用「水貨客」或中港兩地牌車偷運血液樣本到香港檢測，累計查獲約4萬份孕婦血液樣本。



深圳海關緝私局在一輛擬經深圳灣口岸出境赴香港的白色商務車內，截獲527管孕婦血液樣本。（央視新聞）

警員在車內發現藏有用密封袋裝好的孕婦血樣。（央視新聞）

據央視新聞報道，案件始於2025年3月，深圳海關緝私局接到線索通報，一輛白色嫌疑車輛疑似裝載大量孕婦血樣經深圳灣口岸出境香港，作非法胎兒性別鑑定。

警員查驗期間，發現一輛白色商務七人車的車尾箱車載音響有異樣，拆開後發現藏有用密封袋裝好的孕婦血樣，現場清點共計527管，每管均附有境外檢測機構的胎兒性別鑑定申請單。隨後警員控制司機趙某並展開審訊。

不法分子利用快遞櫃完成血液樣本交接。（央視新聞）

為查明事實，深圳海關緝私局成立專案組深挖追查。(央視新聞）

為查明事實，深圳海關緝私局成立專案組深挖追查，發現趙某的行車軌跡多次與另一名男子路某的車輛重合。經連續蹲守，警員發現路某為逃避追蹤，經常將車停在羅湖區偏僻停車場，再改騎電動車穿梭於不同小區的智能快遞櫃之間存取快遞。

專案組判斷嫌疑人路某正是負責轉運環節的關鍵人員，另外還鎖定負責管理各地代理中介及對接境外檢測機構的馬某，以及專門組織「水貨客」和車輛走私出境的鄭某，一個覆蓋全國多地的地下產業鏈逐步清晰。

收網行動共拘捕37名疑犯，打掉4個走私團夥，查扣待走私孕婦血樣逾2000管。（央視新聞）

今年1月，深圳海關緝私局聯合廣州、江門、廈門等地出動逾220名警力、分成48個行動組，在廣東、海南、福建、江蘇、貴州等多省市同步收網。

調查揭示該團夥分工嚴密，各地非法中介透過網絡及熟人招攬孕婦，安排上門抽血後郵寄集中至深圳、珠海等口岸附近；犯罪集團向每名孕婦收取1500元至3500元檢測費，以每份20元至30元的低廉報酬僱用「水貨客」，透過人身綁藏、行李夾藏或深港兩地牌車偷運出境，再以每份約300元委託境外機構進行性別鑑定。

警方在行動中共拘捕37名疑犯，搗毀4個走私集團，現場查扣待走私孕婦血樣逾2000管，並查證走私出境的孕婦血樣3.8萬餘份。目前該案已正式移送檢察機關審查起訴。