女地產代理於Threads講述特區護照缺頁被拒入境日本一事，入境處經調查後拘捕該女子及其男友，指護照被人為改動。昨日有網媒發文講述一宗類似事件，指一名單親媽媽約一年前為年幼女兒領取全新香港特區護照後，隨即被發現內頁缺少4頁，其後在領取補領護照時遭執法人員拘捕及搜屋。



入境事務處回覆《香港01》查詢時證實，於本年上旬接獲一名香港女子為女兒申領特區護照後要求免費更換的個案，經政府化驗所檢驗後，證實護照內頁有多處切割痕跡、曾被人為改動；處方其後拘捕該名女子，並在調查期間發現她亦懷疑涉及另一宗串謀詐騙案件，現正就檢控事宜向律政司徵詢意見。



再有人聲稱新領取的香港特區護照內頁缺少4頁，入境處表示，經調查後發現護照內頁有多處切割痕跡、曾被人為改動，已拘捕涉案女子。（資料圖片／羅國輝攝）

化驗所證實曾被人為改動 涉案女子另疑涉串謀詐騙

入境處表示，於本年上旬，一名香港居民女子為其女兒申請特區護照，並在領取護照數天後，向入境處聲稱該特區護照有缺頁情況，遂要求免費更換護照。處方人員其後發現該特區護照疑似有被人為改動的痕跡，認為案件有可疑，隨即轉介執法部跟進調查。

入境處執法部接獲案件後立即展開調查，並將該護照交到政府化驗所進行檢驗。檢驗報告指出，該特區護照內頁有多處切割痕跡，確認曾被人為改動。處方其後拘捕該名女子，調查期間發現被捕女子亦懷疑涉及另一宗串謀詐騙案件。入境處表示，正就檢控事宜向律政司徵詢意見。

全球最強護照：香港特區護照獲169個國家免簽證，名列第19位。（資料圖片）

網媒發文講述經過 稱赴中旅社辦證始揭缺頁

翻查相關網上帖文，社交平台專頁「荃媒」發文引述一名單親媽媽的求助個案。帖文指，事主約一年前為年幼女兒申領特區護照以便辦理回鄉證，惟在元朗辦事處領取全新護照並隨即轉往中旅社辦理手續時，獲職員告知護照缺少4頁。

帖文概括事主憶述稱，她其後聯絡入境處申請補領新證，原獲告知可豁免補領費用，前往領證時被職員要求簽署聲明交代經過，隨後遭入境處人員連同警員帶返住所搜屋及盤問，包括被質疑是否曾使用鎅刀鎅下內頁或將缺頁轉售他人。該專頁稱事主當時否認所有指控，因擔憂兩名女兒無人照顧而簽署口供，至今仍須每月到入境處總部續保。

港女稱因特區護照缺頁遭日本遣返 終與男友涉改護照落網

另一方面，日前一名任職地產代理的香港女子在社交平台聲稱因特區護照缺頁，於日本入境時被拒並遭原機遣返，事主隨後親身到入境處協助調查及錄口供，並重申從未損毀護照。但入境處經調查及將相關特區護照交由政府化驗所檢驗後，昨日（27日）在藍田平田邨平真樓拘捕涉案女子及其男友，指兩人涉嫌沒有合法授權而改動該特區護照。

非法改護照｜4日案情急轉 地產女由喊冤變被捕 一文看事件始末