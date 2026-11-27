日前一名香港女子在Threads發文「警世」，聲稱特區護照中間無故缺少4頁，導致赴日慶生夢碎兼遭原機遣返，事件隨即引起網民熱議。不過，事件在4日內出現轉折，經政府化驗所檢驗後，證實護照曾遭人為改動，內頁更遺留紙碎殘留物，入境處隨即採取行動，在藍田平田邨拘捕涉案情侶。

究竟特區護照實際上有沒有可能出現「出廠漏頁」？事實上，特區護照由集中印製、多重防偽工藝到出廠均設有嚴密把關，《開罐》為大家拆解特區護照的精密製作及把關流程，並附上外遊前不可忽略的5大護照檢查貼士，助大家安心出發，玩得更開心！



入境處經調查後展開執法行動，成功拘捕一男一女。（梁偉權攝）

特區護照缺頁事件4日大轉折

護照缺頁事件在短短4日內峰迴路轉。該名女事主原定於11月23日至29日赴日慶祝正日生日，豈料23日抵達日本辦理入境時，被海關發現其特區護照由第14頁直接跳至第19頁，中間缺少第15至18頁，當場被拒入境並遭原機遣返。女事主於翌日（24日）在Threads發文喊冤，大呻7天生日之旅泡湯，更聲稱護照騎馬釘縫線完好，並引述機場入境處人員指事件屬「出廠漏頁瑕疵」，隨即掀起網民熱議。

被捕女子於周二（11月24日）在Threads發文指護照漏頁。（Threads）

其後女事主與男友到將軍澳入境處申請補領及查詢期間突然改口，承認從未有入境處人員指護照屬出廠瑕疵。入境處檢查後初步懷疑證件遭人為改動，隨即轉交執法部跟進並檢取護照化驗；紀錄更顯示該護照早於2018年簽發，過去8年間曾多次用作前往台灣、韓國及泰國等地均無問題。

雖然女事主同日再發文重申「非常肯定從未人為損毀過該本護照」，並澄清只望獲發書面證明向航空公司及酒店申請退款，入境處總入境事務主任（調查行動）鄧偉業表示據政府化驗所報告，證實護照曾被人為改動且內頁遺留紙碎殘留物。入境處調查行動組隨即突擊藍田平田邨平真樓一單位，拘捕涉案的27歲女子及34歲男子，兩人涉嫌「沒有合法授權而改動旅行證件」、「管有及使用非法改動的旅行證件」及「誤導入境事務隊人員」，行動仍在進行中。

被捕女子11月25日去入境處查詢後，被處方懷疑人為改動，她之後再發文回應。（Threads）

拆解特區護照嚴密製作流程「電腦＋人手」把關難出錯

事件引起不少人好奇特區護照真的有機會出現「出廠漏頁」的情況嗎？入境處亦表示，每一本特區護照的簽發程序均由電腦系統監察，個人資料頁全部在入境處總部大樓內的旅行證件印製中心印製，除經電腦鑑定品質外，每本護照亦會由職員人手覆檢封面及內頁完整性，確保符合標準才會送往領證中心，要出現出廠缺頁等錯漏情況可謂微乎其微。

入境處亦表示，每一本特區護照的簽發程序均由電腦系統監察，個人資料頁全部在入境處總部大樓內的旅行證件印製中心印製。（資料圖片）

高度設防集中印製：所有特區護照的個人資料頁，均統一在將軍澳入境事務處總部大樓內的「旅行證件印製中心」製作。中心設有嚴密出入管制及閉路電視全程監控，整個流程由專屬電腦系統控制，每本空白護照由入庫、印製到出廠均有獨立編號追蹤，杜絕遺失或挪用風險。

（資料圖片／羅君豪攝）

晶片加密與雷射刻蝕：核實申請人資料後，系統會將個人資料及容貌影像加密寫入封底的非接觸式晶片，並附上數碼簽署防篡改；而聚碳酸酯個人資料頁上的相片、資料及機讀區，則採用雷射刻蝕技術直接刻寫在頁面內部，任何塗改都會直接破壞頁面結構。

多層次精密防偽工藝：護照整合多項肉眼及儀器才可辨識的防偽特徵，包括個人資料頁透明視窗內的雷射刻蝕小相片、不同角度會交替顯示「香港」和「HK」字樣的動態印刷與全息圖、相片下方組成獅子山形波紋的微縮字體（載有英文姓名、身份證號碼及出生日期），以及在紫外光燈下會呈現青馬大橋及汲水門大橋夜景的全色紫外光螢光印刷。

（羅君豪攝／資料圖片）

「電腦＋人手」雙重品質鑑定：護照印製完成後，必須通過兩道獨立關卡才會獲准出廠。首先是電腦系統自動鑑定，讀取晶片資料並透過光學掃描核對雷射刻蝕內容是否完全一致；其次是職員逐本人手覆檢，由入境處人員親手逐頁檢查封面、裝訂及每一內頁的完整性，確保絕無漏頁、缺損或印刷瑕疵，確認達標後才會封裝送往領證中心。

嚴格領證核實：申請人領證時須出示香港永久性居民身份證正本，或於自助服務站進行指模識別核實身份，確保證件不會落入他人手中。

（資料圖片）

出遊前必睇！檢查護照5大關鍵免被拒入境

護照是外遊最重要的官方身份證明文件，市民切勿以身試法擅自改動，出發前做好基本檢查，自然能玩得更安心。市民外遊前確實應提早至少1個月仔細檢查護照，避免在機場被拒登機或入境掃興。

1. 有效期須達6個月：大部分國家及地區規定護照有效期須由回程日起計至少6個月；即使部分目的地（如日本、英國）無此硬性規定，航空公司或轉機地仍可能嚴格執行。另外，16歲以下兒童的特區護照有效期僅為5年，出發前要格外留意。

2. 切忌蓋紀念印章及拗折封底：護照屬官方證件，切勿在簽證頁蓋上景點紀念印章、塗鴉或貼貼紙，否則會被視為損毀。同時要檢查有否脫線、水漬或撕裂，亦切忌大力拗折藏有電子晶片的封底，以免過關時e-道無法讀取。

（資料圖片）

3. 留有足夠空白簽證頁：確保護照內至少留有2至4頁連續的空白「簽證頁」供蓋章或貼簽證，注意「備註頁」並不計算在內。

4. 資料與機票一字不差：仔細核對英文姓名拼法、姓與名的次序、護照號碼及出生日期是否與機票及保險完全一致。如曾換領新護照，記得提早通知航空公司更新號碼。

5. 留意電子旅行授權（ETA）及備份：免簽不等於免登記，前往英國、澳洲、加拿大等地須預先網上申請ETA；若更換了新護照，即使舊ETA未過期亦須重新申請。建議出發前用手機拍下個人資料頁存於雲端，並隨身帶備證件相及身份證副本，萬一在海外遺失證件亦可加快補辦進度。