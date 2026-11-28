社交平台Threads流傳一宗懷疑「迷暈黨」事件。有網民撰長文講述，昨日（27日）下午於大圍一間餐廳與陌生男子搭枱用餐時，對方主動搭訕並遞上一張看似全新包裝的紙巾，事主放入褲袋沒有取用，但懷疑曾經與自己的紙巾放在一起，即使他用自己紙巾抹鼻，仍然感到不適，懷疑遇上「迷暈黨」。事主事後到警署報案，並打算將紙巾送往化驗所檢測。警方目前將案件列雜項跟進，未見有刑事成份。



《香港01》記者到涉事餐廳了解，東主認為是一場誤會，他認得遞紙巾的男顧客。而今日（28日）警員亦到餐廳查閱閉路電視片段。



男事主昨晚就事件到警署報案。（Threads圖片）

有網民稱自己於大圍一間餐廳用膳期間疑迷暈黨，接過陌生人紙巾後感不適。（Threads圖片）

事主稱搭枱男扮熟客搭訕 遞全新包裝紙巾

事主在帖文中詳述經過，指昨日下午約2時到大圍一間食肆用餐，入座前見一名獨自吃麵的男子與餐廳老闆言談甚歡，大談內地家鄉話題，遂以為對方是熟客。事主隨後搭枱用餐，對方曾主動閒聊。

交談數句後，該男子拿出一包全新紙巾遞出其中一張予事主。事主基於社交禮儀接過，但並沒使用，放入褲袋內，而褲袋有另一包裝紙巾。

抹鼻數秒即面麻頭暈 急向相熟侍應求救

事主用餐後取出自己的紙巾抹口抹鼻，他指4至5秒後感到面部發麻、頭暈，心跳更劇烈加速，形容「大到好似聽到自己心跳」，需提醒自己刻意保持清醒。

事主其後向餐廳內一名男侍應交代紙巾一事及身體狀況，並叮囑對方如自己暈倒不要讓任何人帶離開；最終他在店內休息了10至15分鐘才定過神來。他懷疑該男子遞上的紙巾有異，慶幸使用自己紙巾，藥效有限，身體得以逐漸恢復，事主續指該男子其後亦結賬離開。

事主將涉事紙巾用透明膠袋裝好，他發文呼籲市民及遊客切勿因「唔好意思」而接收陌生人遞上的任何物品，亦不要與陌生人握手或搭膊頭。

事主呼籲市民及遊客切勿因「唔好意思」而接收陌生人遞上的任何物品，亦不要與陌生人握手或搭膊頭。

網民勸籲下昨晚報警 今擬自費送檢紙巾

帖文引發網民熱議，不少人建議事主報警。事主事後更新指，已於昨晚約8時半前往警署報案。事主引述警方指，現階段僅屬個人懷疑，只能備案處理，如要展開調查需有化驗結果，但警方需在出現刑事罪行後才負責化驗。事主決定今日早上自行將紙巾送往化驗所檢驗，惟擔心事隔一晚，藥效或會揮發影響結果。

警方回覆查詢稱，事主於昨日（27日）晚上9時21分到馬鞍山警署報案，案件列雜項跟進。

男事主將涉事紙巾包起，擬自行送檢調查。（Threads圖片）

店東直呼「梗係唔係啦！」 指認得涉事遞紙男

《香港01》記者到涉事餐廳，對於懷疑有迷暈黨出現，東主斷言：「梗係唔係啦！」直指是一場誤會。他表示認得涉事遞紙巾的男子，對方十多年前任職「行街先生」（推銷員），今早亦有警員到餐廳查閱相關閉路電視片段調查。而聲稱懷疑被迷暈的男顧客，20多歲，衣著並不顯眼。