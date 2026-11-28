歲晚將至，為加強打擊及預防區內爆竊罪案，警方新界南總區聯同水警總區及政府飛行服務隊，一連兩日（27日至28日）展開代號「虎將」的海陸空跨部門大型反爆竊行動。當中更引入小型無人機執行市區高空巡邏，以提升整體防罪滅罪能力及行動效能。



警員在停車場周邊巡邏，留意可疑活動。（警方提供）

「虎將」反爆竊行動目的是加強打擊及預防區內爆竊罪案。今次行動屬新界南總區的大型聯合部署，參與單位包括新界南機動部隊、衝鋒隊、無人機隊、警犬隊、總區防止罪案辦公室、各警區警民關係組、軍裝巡邏小隊及特遣隊，並聯同水警總區，在政府飛行服務隊協助下提供海上及空中支援，實施海陸空三方同步行動。

警方無人機隊在海濱及屋苑周邊操作小型無人機進行夜間高空巡邏，透過高空視角提升整體防罪及應變能力。（警方提供）

行動期間，人員針對鄰近屋苑的山坡、密林及水路等高風險地點進行高調巡邏及搜查，並按策略於不同時段及地點設置路障，截查可疑人及車輛。警方亦聯同政府飛行服務隊於夜間在高風險地點加強觀察，透過高空視角提升整體行動能力，強化執法效能。

新界南總區衝鋒隊人員於夜間在主要幹道設置路障，截查可疑人車。（警方提供）

為推動智慧警政策略方針，警方於「虎將」行動中引入小型無人機，執行市區反罪惡高空巡邏，以提升整體防罪滅罪能力及行動效能。透過應用無人機，更靈活調配前線警力，提升巡邏效率及應變能力，並進一步促進建設智能、安全的社區環境。

軍裝巡邏小隊人員在鄉郊及村屋一帶進行高姿態夜間巡邏，加強防罪效能。（警方提供）

除執法行動外，總區防止罪案辦公室及各警區警民關係組，亦在區內屋苑及人流較多地點展開防罪宣傳及教育，提醒市民加強住宅保安措施，提高防罪意識。

警方呼籲市民在日常外出前應確保門窗鎖妥及防盜系統運作正常，避免在單位內存放大量現金或貴重物品。如市民留意到住所附近山坡、水路等位置有可疑活動或可疑人出沒，應立即致電999報警求助。

警務人員走訪區內村屋，派發防爆竊宣傳單張及防盜小禮物，提醒市民外出前鎖好門窗。（警方提供）

警方表示，會繼續與社區保持緊密聯繫，加強警民合作，透過情報主導部署，配合不定時高姿態巡邏及跨部門聯合行動，攜手打擊罪案，保障市民生命財產安全。