社交平台昨日（28日）流傳一段車Cam影片，顯示昨晚9時許在沙田馬場巴士總站的行車路，有一輛小巴逆線停下；而在其車尾後方，亦有一輛路線72的九巴逆向停車，同時打死火燈，相信兩車司機同樣「行錯路」，導致逆線行駛，於是停車。



九巴回覆《香港01》查詢表示，周六（28日）晚上約9時許，九巴一輛前往長沙灣的72 路線巴士行駛至大埔公路後，因水務工程改道行駛。當巴士沿改道路線駛至馬場巴士總站附近，錯誤駛入逆線路口。九巴已立即調查事件，並即時暫停有關車長的駕駛職務。

Cam車沿大埔公路-沙田段往香港體育學院方向行駛，途經沙田馬場對開時，左線轉入沙田馬場巴士總站的行車路離奇有一輛小巴逆線停泊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

根據車Cam影片，昨晚9時11分左右，片主駕車沿大埔公路-沙田段往香港體育學院方向行駛，途經沙田馬場對開時，左線轉入沙田馬場巴士總站的行車路，離奇發現有一輛小巴逆線停下；而在其車尾後方（相對於逆向行車方向），亦有一輛路線72的九巴同樣逆向停車，同時打死火燈，相信兩車司機同樣「行錯路」，導致逆線行駛，於是停車。

警方表示，昨晚（28日）9時19分，接獲一名小巴乘客報案指，73歲小巴男司機在大埔公路-沙田段近馬場一度逆線行駛，警員到場安排小巴駛回正確方向。

大量網民笑言「玩緊GTA 6」、「打張卡先」、「炒得啦」、「沒事，只是其他車輛逆線」，另有網民拍攝九巴內情況。

Cam車沿大埔公路-沙田段往香港體育學院方向行駛，途經沙田馬場對開時，左線轉入沙田馬場巴士總站的行車路離奇有一輛小巴逆線停泊。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

後方亦有一輛路線72的九巴，同樣逆線停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

不慎逆線行車應如何處理？切忌貿然掉頭或倒車

根據運輸署《道路使用者守則》，除非不會危及或阻礙其他道路使用者，否則駕駛者不可在道路上掉頭。司機倒車前亦須仔細觀察四周交通情況，確保不會危及其他道路使用者，或導致他們改變行車速度及方向。

相信兩車司機同樣「行錯路」變逆線行駛，於是停車。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」影片截圖）

綜合運輸署道路安全指引，若司機發現自己不慎逆線行車，應採取以下措施：

- 在安全情況下盡快停車，切勿繼續逆線行駛。



- 亮起危險警告燈（俗稱「死火燈」），提醒其他道路使用者。



- 切勿貿然掉頭或長距離倒車，以免引發交通意外。



- 若未能安全返回正確行車方向，應報警求助，由警方協助處理。



- 若在快速公路上，切勿自行掉頭或倒車。



另有網民拍攝九巴內情況。（Facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）

目擊逆線車輛應如何應對？

根據警務處網站，其他駕駛者若發現前方有車輛逆線行駛，應立即減速，保持安全距離，避免急速扭軚或強行駛過。如現場情況危及道路使用者安全，應致電999報警。市民亦可保留車Cam原始影片，透過香港警務處「電子報案中心」的「駕駛者不當行為」表格，舉報涉嫌危險駕駛、不小心駕駛或沒有遵從交通標誌等非緊急交通違例事項。