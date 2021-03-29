12港人案｜還柙懲教署小欖精神病中心　傳李宇軒轉做污點證人

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-03-29 13:14

12名港人因偷渡於深圳被定罪，其中8人上周一刑滿出獄被遣返回港，當中「香港故事」成員李宇軒家屬稱未能確認其返港後下落。《香港01》收到消息，李宇軒現時正被單獨還柙於小欖精神病治療中心，由懲教署「神秘組」看管。據了解「神秘組」專門看管重要案件污點證人，成員需經背景審查，身份只得數名高層知悉。他們不得向外界透露污點證人羈押生活。近日坊間及網上均有消息指，李宇軒或會轉做污點證人，才會由懲教署「神秘組」看管。

▼▼12港人潛逃案，8名刑滿返港港人▼▼

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8名刑滿返港港人包括李宇軒、鄭子豪、嚴文謙、張銘裕、張俊富、黃偉然、李子賢及郭子麟。他們上周一（22日）分成4批遣返香港，在天水圍警署「落簿」後，被送往不同警署繼續扣押。眾人被通宵扣查，李宇軒被警方落案起訴，控以他勾結外國勢力、串謀協助罪犯，以及無牌管有彈藥等三項罪名。

李宇軒案件上周三（24日）於西九龍裁判法院提堂，由國安法指定法官蘇惠德審理，惟李需接受14日強制檢疫而缺席聆訊，辯方亦未有代表上庭，案件押後8天，即本周三3月31日再提堂，被告交由懲教院舍看管。

消息指，李宇軒現時正被單獨還柙於小欖精神病治療中心。有熟悉懲教署運作的退休人士透露，「神秘組」是專門看管重要案件污點證人，「有啲大型毒品案『金手指』（污點證人），被篤大毒梟分分鐘判終身或幾十年刑期，所以要嚴密看管及保護。」他指「神秘組」成員需經背景審查，身份只得數名高層知悉，他們不得向外界透露污點證人羈押生活，而有關污點證人出入懲教處所或上庭均由俗稱「黑豹部隊」的懲教署區域應變隊負責，以高保安規格押解。近日坊間流傳李宇軒或會轉做污點證人，當局才將他單獨還柙於小欖精神病治療中心，由「神秘組」看管。

李宇軒被控勾結外國勢力罪等3罪

根據法庭資料，李宇軒被控違反《港區國安法》中，勾結外國勢力罪，指他於2020年7月1日至2021年2月15日期間，與黎智英、Mark Herman Simon、陳梓華、劉祖迪及其他人一同串謀，請求外國或境外機構、組織、人員，實施對香港特別行政區，或中華人民共和國進行制裁、封鎖或採取其他敵對行動。他被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

另外，李亦被指於2020年7月某日至8月23日，在犯可逮捕的上述國安法罪行後，知悉或相信他就該罪行有罪，與陳梓華、黎智英及其他人串謀，在無合法權力依據或合理辯解的情況下，協助他本人離港到台灣，而意圖妨礙拘捕或檢控他，被控以串謀協助罪犯。

李並涉嫌於2020年8月10日，在沙田希爾頓中心一個單位內，管有使用過的彈藥，分別為232枚催淚彈、7枚海綿彈及38枚橡膠子彈，被控無牌管有彈藥。

▼12港人背景及監禁刑期▼

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李宇軒親友欲了解其去向，懲教署早前回覆《香港01》，指所有新收納的在囚人士，會按照既定程序詢問對方是否需要協助通知親友其所在羈押地點，如在囚人士拒絕透露，會按照其意願處理。至於李宇軒目前所在地，署方則稱不會就個別個案作出評論。