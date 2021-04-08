沙田開槍｜中槍男司機倒地被制服右肩染血　開槍沙展：扶你起身呀

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-08 21:58

沙田今日（8日）發生警員開槍案，一輛銀色本田私家車於吐露港公路拒警車截查逃逸，狂飆逾8公里至沙田，駛至威爾斯親王醫院對開時被前車阻礙，私家車竟不斷駛前褪後撞向周邊車輛圖突圍，阻截的交通警長向司機右肩開槍制服。45歲被捕男司機有黑社會背景，目前正留醫情況危殆，車上載同其37歲女友及2歲女兒，女友亦涉案被捕。 現場片段拍得兩名警員截停私家車後，受傷男司機被拉出車倒臥地上，男司機右肩明顯染血，神情痛苦。消息指，姓江開槍警員為一名警長，經驗豐富，升任警長11年，任職交通部逾8年。

+ 5 + 5 + 5

警方指被捕45歲姓孔有黑社會背景，報稱任職地盤散工，他涉嫌無牌駕駛、危險駕駛、狂亂駕駛、駕駛時沒有有效第三者保險、駕駛時沒有展示有效行車證及藏有工具可作非法用途拘捕該名45歲男司機，而車上37歲女友，亦涉嫌藏有工具可作非法用途被捕。

案發一刻車Cam片段拍得，涉案銀色私家車於威院對開先撞開兩旁的士意圖駛前，但有一輛巴士於前方阻其去路，其後兩名交通警跑前圖阻截私家車，其中一警當時已擎槍指向私家車前座戒備，惟私家車未有理會，褪後並衝前撞向旁近車輛欲逃去，警員繼續擎槍，再以警棍打碎左前座車窗，車輛亦終停下。

另一片段拍得兩名警員截停私家車後，受傷男司機被拉出車倒臥地上，開槍男警員將其左手反扣，警員其後稱「擰返轉面先！扶你起身呀吓！」，其後將男司機扶正，男司機右肩明顯染血，神情痛苦。消息指，姓江開槍警員經驗豐富，11年前晉升警長，任職交通部逾8年。