網民發起「爆買阿布泰」　分店過百人排隊　稱以行動表支持

撰文： 魯嘉裕 王譯揚 余睿菁 最後更新日期： 2021-04-09 20:50

「黃店」阿布泰國生活百貨昨天（8日）被海關動員逾百人搜查多間門市及倉庫，檢取14款涉嫌無貼上足夠標籤的產品包括淋浴露、家居清潔劑等，逾8千件貨物價值約40萬元，並拘捕一名男董事。阿布泰昨晚於Facebook指對海關執法程序感到詫異及無奈，又稱於今日開始舉辦一年一度的潑水節感謝禮，因多款產品被檢取會停售，向市民致歉。 有網民今日發起「爆買」到阿布泰購物支持，多間門市今日出現排隊購物人龍，其中於荃灣分店放工時間過百人於店外排隊，有客人表示希望以行動表達支持。

荃灣千色匯的阿布泰分店，大批客人於門外排隊等候購物。（王譯揚攝）

今日傍晚6時許，位於荃灣千色匯的阿布泰分店，大批客人於門外排隊等候購物，人龍逾百人，店內不少商品亦已售罄。有客人指希望以行動表達支持，又稱自己亦不時於網上購物及團購，「果啲都係無標籤，應該捉嗰啲先」。另外於黃大仙中心分店亦有數十人排隊，客人鄧小姐表示一向都有光顧，因海關行動今日特意前來購物支持，購買包括零食及即食麵等。

黃大仙中心分店亦出現排隊人龍。（余睿菁攝）

阿布泰國生活百貨昨日（8日）晚上於Facebook專頁指，海關動員過百名貿易管制處人員，於全港26間門市及倉庫檢取貨品，「做錯，我們會認，我們會改，會做得更好。但有必要連倉庫裡未送出門市的產品都檢取嗎？」，又指於今日起一年一度潑水節感謝禮，鑑於有大批產品被檢取，多款產品會停售。

海關：存倉貨品違規亦可檢取

海關今日開記者會交代案件時指，調查發現涉案貨品包裝上的產品資料全部均無標示就安全存放、使用、耗用或處置的中文警告或警戒字句，當中12款只附有泰文警告字句，另外2款則只有泰文及英文的警告字句。對於有指過往海關執法，並不會檢取未出門的產品，海關稱說法不正確，並指相關法例中「供應」包含「管有作出售用途」意思，而零售商在分店賣貨後，自然會在倉儲中補貨，故不論在分店還是倉儲中，只要貨品違規，海關都可以檢取作進一步調查。