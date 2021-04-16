寶達邨奪命火｜近年4宗大火釀15人魂斷火場　油麻地餐廳失火釀8死

今日（16日）寶達邨達喜樓發生奪命火警，釀成4死包括一名2歲女童。翻查資料，連同今次事件，過去一年本港發生4宗嚴重火警，合共奪去15人性命。去年11月油麻地西貢街一幢唐樓，有尼泊爾籍人士為小童舉辦生日派對時失火，最終釀成8死11人受傷，以及去年4月，元朗洪水橋翠珊園發生嚴重火警釀1死4傷，一名尚未懂走路的1歲男嬰被困火場，送院後不治。另外去年2月1日，觀塘翠屏北邨翠楠樓一單位疑短路起火，一對開精品店姊妹送院後不治。
去年11月油麻地奪命火：唐樓尼泊爾餐廳失火 釀8死11傷
去年11月15日，油麻地廣東道562號唐樓發生奪命火警，釀8死11傷，死傷者全為少數族裔，大部份為尼泊爾人士。據悉，火警單位只有一個逃生出口，當時單位外首先起火，火舌包圍唯一的逃生出口，除了一名傷者成功帶兩名小朋友逃出火海，其他人被火逼至廚房位置，其中4名傷者為逃命冒險跳窗，有人逃生無門送院不治。
去年4月洪水橋奪命火：翠珊園單位起火 一家五口4人傷 1歲男嬰不治
去年4月25日，元朗洪水橋盈福街8號翠珊園14座低層單位起火，起火單位住有一家五口，其中1歲大男嬰嚴重燒傷，救出時全無反應，送往天水圍醫院搶救後證實不治，男女戶主及一對年幼子女則吸入濃煙送院。事發時，女戶主與3名孩子未能逃離單位，只能在窗邊呼救。街坊聞呼救聲後落力救人，約10名街坊排成人鏈接力傳滅火筒控制火勢，同時以石頭、剪鉗破開窗戶，終救出女戶主及一對年幼孩子，但男嬰被困屋內，男戶主趕返後爬渠一度企圖衝入火海救子，但未能成功，男嬰最終多處燒傷身亡。
去年2月：觀塘翠屏北邨「雜物屋」電線短路起火 精品店姊妹喪命
去年2月1日，觀塘翠屏北邨翠楠樓一單位疑電線短路起火，一對分別61歲及58歲的姓林姊妹被困，獲救昏迷送院，延至早上證實不治。據了解，死者的精品店位於太子聯合廣場2樓，平日均由妺妹管理，店舖開業二十多載。之後單位解封，記者到場時發現單位內如擺設、手袋等雜物堆積如山，堆積高度達至天花板；屋內完全沒有行走路線，部份雜物更「滿瀉」至門外。單位天花板被燒至熏黑，在門外也能聞到單位內刺鼻的燒焦味。