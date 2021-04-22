半年3宗藉《第五人格》呃女童裸照案　拆解年幼玩家易墮圈套原因

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-04-22 18:12

本港過去半年發生3宗涉及手機遊戲《第五人格》誘騙小童提供裸照的案件。警方指出，昨日拘捕一名13歲男童，他於該款遊戲中結識3名受害人，訛稱可為她們提供遊行武器及設備，要求對方拍攝裸照或影片。而去年10月，深水埗亦有一名37歲小學教師透過該遊戲物色女童，再用遊戲武器誘使至少7名未成年少女拍不雅照片及影片。 有《第五人格》玩家稱，該遊戲講求協作，玩家在戲中為取得勝利，通常會保持通話，不排除因此令未成年兒童成為不法分子的獵物。有專家亦表示，年幼玩家在遊戲中「出生入死」，輕易建立信任關係及感情，因而放下戒心，萬一有人心懷不軌，以遊戲裝備誘騙，小朋友容易墮入圈套。

《第五人格》2018年7月推出，為一款逃生遊戲。（資料圖片）

有《第五人格》玩家稱，遊戲內容類似捉迷藏，玩家分成兩邊陣營，一邊是人類（4名玩家），一邊是怪獸（1名玩家），4名人類玩家在戲中為取得勝利，通常會保持通話協力完成，很多時候玩家之間除了透過打字，亦會傾電話或語音通話，所以玩家之間會交換聯絡方法，進行私下通訊。而該款遊戲的玩家不乏中小學生，不排除因此令未成年兒童成為不法分子的獵物。

該名玩家亦透露，一般不法分子所謂可提供的遊戲設備或武器，只是遊戲商城中用點數購買的衣服，以改變角色外觀為主，實際不會加強角色的能力。玩家續指，《第五人格》為內地開發的遊戲，在內地很流行，近年不少中小學生瀏覽內地的app，例如抖音，不排除因此而接觸到該款遊戲。

香港性文化學會婚姻倫理資源中心生命教育主任鄭安然表示，《第五人格》在本港小學生中受到歡迎，比起中學生有更多小學生投入這款遊戲當中。他指出，該遊戲具備語音功能，需要玩家一邊對話一邊遊戲，在「出生入死」及「團隊合作」的過程中，玩家輕易建立信任關係及感情，因而放下戒心，萬一有人心懷不軌，以遊戲裝備誘騙，小朋友容易墮入圈套。

鄭安然指出，《第五人格》在App應用程式商店屬「12+」的遊戲，12歲以上才可以下載，但事實上形同虛設，建議家長應留意子女的遊戲動態、玩哪款遊戲，多關注新聞，與子女分享新資訊，並從旁作出應對建議，切勿指責新聞受害者「蠢」，以免子女遇事不敢分享。鄭安更指，停課時期間小朋友缺乏與友人面對面互動，人際關係的需求無法滿足，因此疫情期間涉及兒童案件較過往常見，建議家長要更關心子女，令他們心靈得到滿足。

港台兩地均曾發生不法分子利用《第五人格》騙小童裸照

本港過去半年發生3宗利用《第五人格》向小童索裸照事件。昨日（21日）警方拘捕一名13歲男童，他在《第五人格》結識3名未成年女童，於去年12月至今年3月，藉可以向她們提供遊戲武器及設備為由，誘使女童拍攝裸照或影片，當收到照片或影片後，男童並沒有向受害人送出遊戲武器或設備，反以會公開片段來威脅受害人提供更多裸照或影片，受害人於是報警求助。

今年2月，警方接獲一名11歲小六女童報案，稱玩電話遊戲《第五人格》時認識一名網友，對方訛稱可提供罕有道具，向女童索取自拍的不雅照片及影片。女童先後10次拍攝及傳送不雅照，詎料對方食言，沒有送贈任何道具，更威脅如果女童不再提供不雅照時，會將早前收到的照片及影片放上網，女童母親其後察覺有異揭發事件，並報警求助，暫未有人被捕。

去年10月，深水埗一名37歲小學教師透過《第五人格》結識玩家，再用遊戲武器誘使未成年少女拍不雅照片及影片。有家長其後發現手機內有女兒祼照遂報警。新界南總區重案組經調查後拘捕該男子，並在他手機內發現多張不雅照片，估計涉及７名未成年少女受害。

除了本港，根據台灣媒體報導，一名台灣小學女生玩《第五人格》時，被一名邱姓男玩家要求在家中拍攝裸露胸部及下體的照片，其父揭發後假扮成18歲少女主動尋該網民聊天，對方果然要求「她」提供裸照，父親於是要求邱男表明真實身份才提供裸照，邱男影下自己身份證照片給他，少女父親立即報警，成功將邱男拘捕。