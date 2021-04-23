寶達邨奪命火｜罹難者頭七　男戶主有好轉　街坊落實4月25日眾籌

撰文： 彭愷欣 馮國良 最後更新日期： 2021-04-23 11:52

一場奪命火警，拆散秀茂坪寶達邨達喜樓一個三代同堂的家庭，47歲女戶主、27歲長女、26歲幼女及2歲外孫女葬身火海。火警中，60歲男戶主雖逃出火場，但他疑吸入濃煙，送院時陷昏迷，一直情況危殆留醫將軍澳醫院，至今（23日）早，男戶主情況有好轉，由危殆轉為嚴重。

達喜樓貼有由達喜樓互助委員會發出的告示，稱會於本周日（4月25日）為罹難者進行打齋公祭。（馮國良攝）

籌款日期改為4月25日

今日是罹難者的頭七，達喜樓貼有由達喜樓互助委員會發出的告示，稱會於本周日（4月25日）為罹難者進行打齋公祭，儀式會於達喜樓地下旁邊進行。另外，街坊計劃籌款協助生還者渡難關。寶達邨達喜樓互助委員會會長吳偉俊日前指，已向民政署申請舉辦籌款，原計劃於5月2日籌款，今日吳偉俊稱眾籌日子確定於4月25日在達喜樓地下進行籌款，籌得的款項交由房署轉交陳家。

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事時於上周五（16日）凌晨3時許，達喜樓5樓一個住有6人的3房單位因按摩椅電池起火，火勢迅速蔓延，波及鞋架及雜物櫃，令屋內人士逃生困難，最終導致起火單位有4人死亡，包括女戶主、長女、幼女及2歲外孫女葬身火海，60歲男戶主逃出火場後陷昏迷送院。事發時同住的長女女婿外出不在家，趕抵住所樓下時，目睹太太上救護車，傷心痛哭。