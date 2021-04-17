寶達邨奪命火｜街坊見煙逃生　逐層拍門提疏散　憶起火單位無人應

撰文： 鄧栢良 陳諾希 最後更新日期： 2021-04-17 15:32

秀茂坪寶達邨達喜樓發生火警釀4死2傷。今午（17日）起火單位對上一層的住戶黃太表示，事發時有大量濃煙由下層湧上，攻入其單位的窗戶，初時以為石油氣爆炸，嚇得她及女兒連忙逃生。黃太稱，事發時她為最早走火警的一批街坊，她沿樓梯向下逐層踢門提醒街坊疏散，惟起火單位卻關上大門，毫無人應門，亦未見有煙冒出。

黃太指，她居住在起火單位的上層，昨日凌晨其夫及兒子在外工作，只有她和女兒留在家中。（陳諾希攝）

黃太指，她居住在起火單位的上層，昨日凌晨其夫及兒子在外工作，只有她和女兒留在家中。事發時，有大量濃煙突然由下層湧上，由於窗戶未有完全關上，濃煙隨即攻入單位，令黃太的女兒驚醒，她初時以為石油氣爆炸，立刻提醒要走火警。



黃太曾嘗試關窗無果，「我想閂窗閂門，啲煙都湧入嚟，都咳啦。」兩母女旋即離開單位，並按門鐘提醒鄰居逃生。黃太形容當時走廊未有煙，「最早係我走」，然後二人沿樓梯向下，逐層踢門提醒街坊疏散。

當二人到達５樓起火單位拍門時，單位卻無人應門，亦未聽見屋內有任何聲響，而且大門關上，未有濃煙冒出。黃太稱，並不認識涉事家庭，只是早前晾曬床單時，床單意外跌落下層，曾與涉事家庭接觸，當時亦無為意按摩椅擺放的位置。

昨日黃太與朋友合力清理家居。（陳諾希攝）

昨日消防員將火救熄後，黃太上午９時回家，她指屋內地板仍然有熱度。而家中的牆壁則全被熏黑，一隻玻璃窗亦爆裂，「見到都想喊！」房屋署人員昨日已上門將冷氣機拆除，並替她更換一塊玻璃。由於黃太家中遍布煙灰及燒焦味，昨日她與朋友合力清理，並到朋友家中暫住。她指，紅十字會亦贈送新枕頭床單。