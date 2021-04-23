寵物節柴犬涉咬死貓　警拘一名25歲男學生曾揚言毒狗

撰文： 郭倩雯 彭愷欣 最後更新日期： 2021-04-23 16:00

「香港寵物節2021」日前在灣仔會展舉行，展期最後一日卻發生悲劇，一隻約5週大的小貓「卷卷」被場內一隻柴犬咬死。貓主事後於網上發帖文指，狗主不顧而去。事件連日來引起網民關注，有人疑替卷卷抱不平，揚言已在全港5區放置巧克力來毒殺狗隻。今日（23日）警方拘捕一名25歲報稱為學生的男子，涉嫌早前於網上社交平台發表有關毒害狗隻的言論，罪名為「妨害公眾安寧」。

網民揚言已落區，放置朱古力毒狗復仇。（Facebook@天下貓貓一樣貓（任意出Post無王管群組））

沙田警區重案組主管高級督察廖芷齊稱，警方於周一（19日）發現有人在Facebook上載一則關於毒害狗隻的言論，內容指已於本港不同地方的路邊放置毒藥，當街上的狗隻進食後，會因此中毒。該則言論在網上廣泛流傳，引起不少市民討論及譴責發文者不負責任的言論，網民又擔憂動物安全，惟其後發文者剷除該帖文。

沙田警區重案組接手調查，經過深入的情報分析及調查，鎖定了發佈該則言論的人士，發現他居於葵涌，警方昨日（23日）展開行動，拘捕一名25歲男子，他報稱為學生，現正被警方扣查。行動中，警方亦檢獲兩部手提電話及一部電腦。廖芷齊稱，現時暫未有證據證明被捕男子已在不同地方放毒餌，而被捕男子家中飼養有一隻貓。

警方提醒，任何人在網上發布虛假及危害公共安全的信息，均有機會觸犯普通法下的「公眾妨擾罪」，最高刑罰是入獄7年，警方呼籲市民切勿以身試法。

沙田警區重案組主管高級督察廖芷齊稱，警方昨日（23日）拘捕該名25歲男子。（郭倩雯攝）

梁小姐將愛貓放置在身上的斜孭袋內，以便定時餵奶。

卷卷的主人Gloria為寵物節商戶攤位的職員，事發當日（4月18日）她帶卷卷一同上班，為方便照顧，於是將牠放在胸前的斜孭袋。Gloria工作時，遇到一對男女狗主，用兩架寵物車載住4隻柴犬，而其中一隻柴犬將塞頭入Gloria胸前的斜孭袋，咬住卷卷頸部不停搖晃，Gloria即時從狗口中搶走卷卷，並即時帶卷卷找會場獸醫，惟發現卷卷因頸骨折斷不治。

Gloria事後在社交平台發文指責狗主不負責任，發生事後亦不顧而去。而狗主其後發文道歉，指為事件感到內疚，但Gloria卻指狗主「到而家都仲講大話！」事件連日來在多個網上平台持續發酵，引起貓狗主的熱烈討論。有網民疑不滿部份狗主言論，揚言已在本港5區路邊放置「好味嘅朱古力」毒殺狗隻。