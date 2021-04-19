寵物節2021｜柴犬涉咬死貓BB「卷卷」　狗主道歉遭反駁：仲講大話

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-04-19 13:14

「香港寵物節2021」日前在灣仔會展舉行，在展期最後一日（4月18日）卻發生悲劇。有貓主在社交平台表示，她昨日帶同5星期大的小貓「卷卷」上班。她將卷卷放在胸前的斜孭袋，但展覽期間，有狗主帶4隻柴犬行經攤位時，其中一隻柴犬涉嫌塞頭入她袋，咬住卷卷頸部，最終令貓貓頸骨折斷死亡。狗主凌晨發文道歉，指為事件感到內疚，惟Gloria反指：「好不負責任，到依家都仲講大話！」

5星期大的小貓卷卷被柴犬當場咬死。（受訪者提供）

貓主Gloria接受《香港01》訪問時表示，她本來是寵物節商戶攤位的職員，負責向客人推廣公司的貓狗糧：「最近我收養了5星期大的卷卷，起初牠是義工交給我照顧，牠年紀尚小，要每兩小時餵一次奶。」因她要到寵物節上班，故將牠放在胸前的斜孭袋，方便照顧。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

小貓當場死亡

豈料Gloria在工作期間，遇到一男一女狗主，他們用兩架寵物車載住4隻柴犬。其中一隻柴犬竟然涉嫌塞頭入斜孭袋，咬住卷卷頸部，不停搖晃，Gloria即時從狗口中搶走卷卷，並即時帶卷卷找會場獸醫，惟最終貓貓仍頸骨折斷死亡。

Gloria痛心不已，在社交平台發文指責狗主不負責任，發生事後亦不顧而去。而狗主則凌晨發文道歉，指為事件感到內疚，但Gloria卻指狗主「到而家都仲講大話！」

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愛協已到場了解

對於事主的指控，記者已向柴犬主人查詢，惟未獲回覆。

愛護動物協會表示，昨日接獲警方通知，指香港寵物展有一隻年幼本地家貓疑被參與活動的一隻狗隻咬死。愛協督察到場後，向貓主了解詳情並講解情序後，貓主決定自行處理貓隻屍體。愛協呼籲，所有寵物主人在帶同寵物外出時，尤其是有大量寵物在場的場合，必須在任何情況下妥善牽引及看管其寵物。

警方：列「殘酷對待動物」案處理

警方表示，昨日（18日）下午約4時半接獲報案指，一名女子飼養的貓隻，於灣仔會展展場內受傷引致死亡，傷勢懷疑由狗隻造成。警方及愛協督察到場調查，案件暫列「殘酷對待動物」，交由分區調查小組第6隊跟進，暫時未有人被捕。