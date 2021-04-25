寶達邨奪命火｜互委會舉辦公祭　道士超渡亡魂　街坊到場拜祭捐款

撰文： 鄧栢良 陳浠文 最後更新日期： 2021-04-25 16:36

秀茂坪寶達邨達喜樓一場火警，奪走4條人命，摧毀一個三代同堂的家庭。47歲女戶主、27歲長女、26歲幼女及2歲外孫女葬身火海，60歲男戶主雖逃出火場，但亦受傷留院。達喜樓互助委員會今日（25日）籌辦了一場公祭，並請來道士打齋超渡亡魂。邨內不少街坊到場捐款，亦有近50名熱心街坊在場摺金銀衣紙。區議員表示，籌款金額稍後會轉交予陳家。

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達喜樓互助委員會早前在大堂貼出告示，稱互委會今日（25日）會為奪命火警的4名罹難者進行打齋公祭，儀式會於達喜樓地下旁邊進行。今午1時許，工作人員將一批紙紮祭品擺放在祭壇上，其後大批道士身穿道袍開始超渡法事，期間道士吹嗩吶、打鼓、敲鑼及誦經超渡亡魂。現場亦有約50名街坊幫手摺金銀衣紙。而達喜樓門口亦有幾名街坊協助籌款。

區議員陳耀雄表示，是次打齋公祭由達喜樓互委會發起，藉此表達心意，以及超渡亡魂。陳續指，過去一直與家屬保持聯絡，惟家屬心情仍然複雜，而且亦有人留院治理，故他們今日不會到場參加公祭。至於街坊籌得的善款稍後將會轉交到陳家。以他所知，暫時亦有不同團體有意向家屬提供支援，惟現時需看家屬的意願及需要。

記者現場所見，亦有不少邨內街坊前來捐款。陳太表示自寶達邨，對事件感到難過，「盡下自己心意啦。」而黎太則已經第4日到場摺金銀衣紙，她憶述事發當晚有好多消防車到場救火，並指：「成晚都唔使瞓，（火警）咁慘，聽到眼淚都流埋啦。」

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事時於４月16日凌晨3時許，寶達邨達喜樓5樓一個住有6人的3房單位因按摩椅電池起火，火勢迅速蔓延，波及鞋架及雜物櫃，令屋內人士逃生困難，最終導致起火單位有4人死亡，包括女戶主、長女、幼女及2歲外孫女葬身火海，60歲男戶主逃出火場後陷昏迷送院。事發時同住的長女女婿外出不在家，趕抵住所樓下時，目睹太太上救護車，傷心痛哭。