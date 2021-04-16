寶達邨奪命火｜料按摩椅鋰電池短路　理大教授提示要留意四方面

撰文： 鍾妍 最後更新日期： 2021-04-16 21:16

秀茂坪寶達邨今日(16日)凌晨發生4死2傷火警慘劇，警方調查後相信，客廳一張電動按摩椅的鋰電充電池發熱，短路後起火，並蔓延至梳化、鞋架及雜物櫃。理大電機及工程學系教授鄭家偉指，按摩椅可有數十粒鋰電池，「其中一粒有事故就好大件事」，建議市民要留意四件事：在按摩椅充滿電後要停止充電，平時亦可留意電池附近表面會否過熱、電池充電速度會否時快時慢，以及勿放在太潮濕位置。

按摩椅至少有十多粒鋰電池 一粒損壞可致充電「唔識停」

警方初步調查相信，是單位客廳一張電動按摩椅的充電鋰電池首先起火。鄭家偉說，大型按摩椅內可有十數粒至數十粒鋰電池，若其中一粒電池有損壞，充電時「唔識停」，就有機會短路起火。他提醒用家要留意四方面：

1.充滿電後要立即停止充電；

2.按摩椅不能放在太潮濕的位置；

3.日常要留意充電位置附近會否「辣手」；及

4.充電時時快時慢，「今次充好快，下次充好耐」。

他指鋰電池的質素有參差，有些電池工藝不佳，「放喺都會自燃」，而部分貴價鋰電池會有保護裝置，過熱或電流太高時會啟動，但有關裝置令電池價格增加，指電池佔按摩椅重要部分，故若太便宜的按摩椅，就會有較大風險。

理大電機及工程學系教授鄭家偉指，按摩椅可有數十粒鋰電池，「其中一粒有事故就好大件事」。

鄭家偉說，家居電器功率較細，都不會使用太多鋰電池，因鋰電池而出現火災的多為電動滑板車。去年初沙角邨金鶯樓就因一輛電動滑板車短路起火而造成一人死亡。

（《香港01製圖》）

消委會去年公布曾收33宗投訴

按統計處2017年數據，香港全年進口「機械治療用具；按摩器具；心理功能測驗器具」貨值達8.3億元。

消委會去年曾公布，7個月內收到33宗有關按摩椅或按摩器的投訴，主要涉及產品質素及保養維修問題，但消委會當時未有指出涉及電池問題的個，有其中一個涉按摩椅於使用兩年後部分零件故障，但零件停產，而生產商不願退回檢查費。消委會當時提醒，消費者選購及使用電動按摩產品，應細閱產品說明書，亦要仔細了解產品的保養年期、免費保修的適用範圍及附帶維修條件。