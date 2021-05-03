九華徑新村再遭發展商上門收地　竂屋遭剪鐵網再圍起

撰文： 朱雅霜 林振華 最後更新日期： 2021-05-03 19:04

去年今日，荔枝角九華徑新村竂屋區有住戶去信政府，訴說由父輩起居住40年的家園，突然遭到發展商遠東酒店實業逼遷，感到無助、絕望，求助政府：「我們只求一個遮風擋雨的地方。」一年過去，該村30戶僅餘10戶。今（3日）執達主任、工人及鏟泥車上門，剪開住戶鐵絲網，再建鐵網圍繞一戶12口之家，住戶手足無措，着急說：「希望阻止佢哋，我哋由細到大喺度住。」

住戶與發展商一方爭論，警方接報到場了解。（林振華攝）

+ 4 + 4 + 4

九華徑新村住戶李先生表示，今早約10時，發展商職員帶同執達主任、約10名工人及鏟泥車到場，出示法庭文件，稱李家範圍屬遠東酒店實業私人土地，要開始施工，他稱對方打算圍封土地及加裝鐵閘，屆時出入必然受到影響。「我哋反對，喺度係我屋企！」擾攘至中午，工人突然拆毀李家後花園鐵絲網，李先生於是報警求助。

記者下午抵達現場，發現工人拆毀李家鐵絲網，又建起另一鐵網圍住李家，並稱為私人土地。發展商職員向警員稱，住戶「越霸越多地，遂到場進行測量及圍鐵絲網」。數名議員助理到場了解。

李先生稱，其父母自1979年便在該處居住，父母早年離世，但兄弟姐妹6人、伴侶及下一代，現時一家12口仍一同居住。一直相安無事，自前年，九華徑新村受到發展商逼遷，原本被指佔據私人土地範圍的30戶，至今逼走20戶，只餘下10戶，今日他們後花園更被剪鐵絲網及遭發展商鐵絲網圍住，令他們不知所措，不知可向誰求助，亦無下一步對策。「我哋又唔係租畀人，自己住，想繼續喺度住。」40多歲的李先生育有兩名就讀小學的年幼子女，擔心事件會令他們受驚，已着子女「出入小心」。

美孚九華徑寮屋們村有近70年歷史，去年10月地政總署稱村內有500個已登記寮屋編號。該處土地業權混雜政府、遠東酒店實業及荔園遊樂花園，前年土地持有人和村內寮屋戶簽署使用協議，容許寮屋戶暫時繼續使用物業，惟去年9月收到律師信，指地政總署已發出拆卸令，需要住戶在7天內遷離，更指執達吏會在9月29日到涉事地段進行第一次收地。