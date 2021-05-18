01獨家│蔡展鵬涉光顧按摩場VIET SPA曝光　網站指有越南女招待

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-18 21:37

警隊國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店事件，今日有新發展，O記透露警方3月下旬巡查灣仔一間無牌按摩店，發現有人涉嫌經營色情場所，拘捕6名涉嫌賣淫女子，行動中發現蔡展鵬身處同一場所。今日在警隊一些通訊群組內，流傳涉案的按摩院，是灣仔一間名為「VIET SPA」按摩店。《香港01》記者晚上找到該間SPA，發現「VIET SPA」招牌己被卸下，而在色情網站「141」網頁內，其有關資料亦已被刪除。

涉事位於譚臣道勝意大樓的無牌按摩院，招牌已被拆下置於地上。（香港01記者攝）

根據網站資料，「VIET SPA」位於譚臣道勝意大樓一樓，記者到上址察看，發現現場是唐樓單位，一梯四伙，在一樓其中一個單位外，見到一個「VIET SPA」招牌被拆下，用泡泡膠紙包裹住，而該單位則掛上另一個SPA的招牌，單位大門設有輕觸式密碼鎖，門上窗口亦以磨砂玻璃遮蔽。記者拍門查問，但沒有人回應。

附近職員：4月警登門調查後未見營業

據附近店舖職員表示，涉事場所經營約1至2年，平日所見有不同客人出入，惟不太清楚按摩院技師身份及背景，至今年4月曾見到有警員到按摩院調查，其後已無見到按摩院再有職員或客人出入。

在網上搜尋「VIET SPA」資料，過往曾出現於本地色情網站討論區，有帖文指該場所為「灣仔越南妹SPA」，另外亦有客人於討論區詳列該場所的技師評分、服務、收費等，包括約800至900元的按摩及手淫服務。今日在色情網站「141」網頁，有闗「VIET SPA」場所介紹及技師資料等，以及Telegram帳號已關閉。

目前有關該場所技師的網站資料已被移除，Telegram帳號亦已關閉。

O記：埸所涉經營賣淫活動 6女被捕

蔡展鵬上周被揭於一個多月前涉光顧一間無牌按摩店，正休假接受調查。警務處處長鄧炳強上周三（12日）稱指派有組織及三合會調查科（O記）調查蔡展鵬，又稱無收到蔡展鵬辭職的消息。今日有組織罪案及三合會調查科總警司黃維交代事件調查進展，指案件發生於今年3月下旬，警方在灣仔一間無牌按摩店，發現有人涉嫌經營賣淫活動，6名女子被捕，並發現蔡展鵬身處該場所，惟指經初步調查蔡展鵬未有任何不道德及違法行為，調查結果已交給律政司，等候進一步指示。至於蔡展鵬光顧該按摩場所的次數、當時在場做什麼，黃維稱是調查的範圍之一，細節不便透露。消息指，被捕6名女子涉嫌賣淫。