蔡展鵬涉光顧無牌按摩店　李家超形容屬「投訴」　現階段不宜揣測

撰文： 黃偉倫 最後更新日期： 2021-05-12 22:18

香港警務處國家安全處首任處長、警務處高級助理處長蔡展鵬，涉光顧無牌按摩店，正休假接受調查。保安局局長李家超接受《有線新聞》訪問時，形容事件為「投訴」，稱任何人被指控行為不當，警務處會嚴肅處理，現時不應作任何揣測。

蔡展鵬事件被揭發後，警務處處長鄧炳強今午（12日）會見傳媒，稱由警方調查案件開始，蔡已開始休假，現時案件由有組織及三合會調查科（O記）調查，暫未收到蔡辭職的消息。

李家超：警隊會認真處理呢個投訴

李家超接受《有線新聞》訪問時表示，如有任何人被指控行為不當，警方都會嚴肅處理，認為現階段應讓警隊全面、嚴肅地調查，不應作任何揣測。他之後以「投訢」形容事件，「我亦都相信，警隊會認真處理呢個投訴。」至於會否影響警隊及國安處的工作，他表示是整個團隊負責，不會因一個人而受影響。

李家超受訪時以「投訴」形容蔡展鵬事件。（資料圖片）

蔡展鵬屬未來「一哥」大熱。他於1995年加入警隊，任職督察；2014年晉升為高級警司，在保安部擔任單位指揮官；2017年6月，晉升為總警司，出任保安部副主管；2019年1月，擢升為助理處長，執掌保安部；2020年7月，進一步擢升為警務處高級助理處長，成為首任國家安全處處長。