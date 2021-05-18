撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-05-18 22:22

警隊國安處處長蔡展鵬涉光顧無牌按摩店事件，警方有組織罪案及三合會科（俗稱:O記）今日（18日）披露，蔡當時身處在一間涉嫌色情場所，警方已經把案件轉交律政司。 據了解，倘若最終律政司確認案件，沒有違反刑事罪行，仍須進行內部紀律聆訊，故蔡仍在休假中，等待指示。

國家安全處處長蔡展鵬。（警務處圖片）

警方有組織罪案及三合會科總警司黃維交代調查進展時透露，警方3月下旬巡查灣仔一間無牌按摩店，發現有人涉嫌經營色情場所，拘捕6名涉嫌賣淫女子，行動中發現蔡展鵬身處同一場所，暫時看不到蔡展鵬有違法、違規或不道德行為。蔡展鵬正在休假中，他的去向惹公眾關注。消息指，蔡至少仍要過兩關，才可以決定其前程。

警方有組織罪案及三合會科總警司黃維交代調查進展時透露，警方3月下旬巡查灣仔一間無牌按摩店，發現有人涉嫌經營色情場所，拘捕6名涉嫌賣淫本地女子，行動中發現蔡展鵬身處同一場所，暫時看不到蔡展鵬有違法、違規或不道德行為。（陳浩然攝）

有熟悉警隊運作的人士分析， O記初步調查後，指蔡展鵬在色情場所無違法及不道德行為，有關調查報告會交律政司跟進，即是表示O記調查後，認為蔡在事件中無刑事成份。律政司會繼續調查，以決定是否接受警隊的調查結果，消息人士稱，律政司很大可能會循「公職人員行為失當」方向追查，若證實蔡違法，會落案控告。這是蔡展鵬要面對的第一關。

倘若律政司調查接受警隊報告，沒有刑事罪行成份，蔡展鵬仍將要面對第二關「紀律聆訊」。一般而言，警務人員違規行為，需由內部調查課先調查是否涉及刑事，如涉刑事須停職候查，若不涉刑事會展開紀律調查，檢視違反《警務手冊》中哪些條例或程序，並會尋求律政司意見，以決定如何處分涉事警員，處分輕則警告，重則申斥、降職甚至革職。

紀律聆訊的裁決標準有別刑事舉證要求，即毫無合理疑點方可定罪，紀律聆訊只涉及民事訢訟的公允權衡（balance of probability）。 換言之，就算有關警務人員出現在一樓一鳳的鳳姐單位內，該警員聲稱只是「修理水喉」， 也可在公允權衡後，被裁定為令警隊蒙羞的違紀行為，而遭受處分，輕則口頭申斥，書面申斥、重則降職、甚至革職。

然而，警司或以上等「憲委級」則不是受《警察（紀律）規例》規管，要由公務員事務局監督其紀律，但是否遭革職則是特首都要過問的事情。注意此規管反而沒有註明何謂「蒙羞行為」，但若總督察級以下捲入性服務都算違紀，很難想像高層不同一處理。

消息人士指出，是次涉及極高層警務人員違規行為，前所未見，亦無先例可循。但估計公務員事務局會就事件對警隊聲譽影響，公眾對警隊執法信心、公眾信任等去判決違紀行為，會否重手執行紀律，抑或輕輕放下都未可預料。

分析又指，蔡展鵬正階段只可等待指示，調查未完，他尚不可以辭職一走了之，就算過了律政司及公務員事務局紀律耹訊兩關，他可否繼續留任警隊仍是未知之數 ? 目前只能繼續休假。