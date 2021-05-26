抗疫基金騙案︱以虛假文件圖騙資助　涉呃$173萬資助　警拘13男女

撰文： 邵沛琳 黃偉民 最後更新日期： 2021-05-26 15:30

疫情仍然持續，政府推出「防疫抗疫基金」助企業渡過難關，不過有人偽造文件騙取資助。警方昨日（25日）及今日（26日）在全港多區拘捕13人，被捕人涉嫌使用虛假資料或文件申請「防疫抗疫基金」，干犯詐騙及企圖詐騙罪，企圖騙取約173萬元資助。警方指，涉案人所用的地址從是沒有營運有關合資格業務，部份更是沒有營運任何業務。警方指行動仍在進行，不排除有更多人稍後被捕。

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港島總區重案組總督察鍾志強指，早前接獲政府「防疫抗疫基金」秘書處的報案指，懷疑有人用使用虛假資料或文件，詐騙香港政府防疫抗疫基金的資助。今次秘書處合共轉介42個案件予警方調查，包括7個零售業資助申請、35個美容院、按摩院及派對房間的資助申請，企圖騙取約173萬元資助。警方指，單一最大騙取金額為約24萬元，該涉案人士是申請美容界別資助。

鍾志強指出，上述資助要求申請人於指定日期前，有獨立營運的商業地址，以及所資助計劃兩項所涵蓋的業務工作。而涉案申請人用虛假資料或文件自稱有合資格的相關業務，從而申請有關的資助去詐騙。警方指，涉案人所用的地址從是沒有營運有關合資格業務，部份更是沒有營運任何業務。

港島總區重案組探員經調查後，於昨日（25日）及今日（26日）在全港多區拘捕13人，罪名包括詐騙及企圖詐騙罪，被捕的5男8女年齡介乎23至67歲，主要報稱為商人及無業人士。警方指，被捕人址是申請人及相關業務的負責人，行動中警方檢獲電話、電腦、銀行紀錄及商業文件等證物，當中有商業照片及登記經過改動。警方指行動仍在進行，不排除有更多人稍後被捕。警方指，被捕的13人涉嫌於去年3月至今年1月，提交的18項申請已獲批，涉及約62萬元，警方已凍結騙款金額約19萬元。

警方指，政府推出的資助計劃，旨在減輕受疫情影響的行業的財政負擔，讓營運者可以繼續經營。對於有不法之徒以欺詐手段意圖騙取資助，警方會全面及深入調查，將犯案人士繩之於法。警方呼籲市民，不要因為一時貪念鋌而走險企圖騙取資助。根據法例，干犯《盜竊罪條例》第16A條「欺詐罪」以及《刑事罪行條例》第73條的行使虛假文書罪均為十分嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處14年監禁。