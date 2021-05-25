海港Sir被捕｜陳凱港去年抵押大埔獨立屋借財仔　限期前未拆僭建

撰文： 勞顯亮 梁祖饒 最後更新日期： 2021-05-25 21:23

自稱「海港sir」的沙田警區助理指揮官陳凱港，涉嫌串謀詐騙被捕。消息指，涉2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款。 《香港01》調查發現，他去年按上自住大埔豪宅海景山莊豪宅，以及與兄長共同持有的東涌藍天海岸單位予財務公司，借款250萬元，並在一個月內還款。屋宇署去年亦指其海景山莊豪宅，有六處僭建，須於去年9月前清拆，但記者周二（25日）發現，僭建仍原封不動。

▼「海港sir」陳凱港大埔海景山莊豪宅多處僭建▼

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周二被捕 涉串謀詐騙

熱衷玩微博的警司陳凱港，現年50歲，是沙田警區助理指揮官，自稱「海港sir」。他與一名47歲的女友人，周二（25日）早上被捕。消息指，二人於2019年向兩間本地銀行提供虛假文件及資料，以獲取按揭貸款，涉嫌串謀詐騙，涉及陳凱港的大埔豪宅。

前妻同為警務人員 曾鬧上法庭

陳凱港現居大埔豪宅「海景山莊」獨立屋，他多次在微博和facebook發布在家中自拍的相片，可見住所氣派十足。該單位是陳凱港與同為前妻蔡賢慧於2007年以1,200萬元購入，到2013年，陳以2,400萬元購入前妻的業權。

蔡賢慧亦同為警務人員，現為鐵路區副指揮官。2013年，蔡賢慧曾因債項將陳凱港告上法庭。

▼「海港sir」陳凱港熱衷玩微博和facebook▼

抵押兩物業短借財仔250萬元 一個月內還清

根據土地註冊處紀錄，陳凱港的豪宅曾經多次轉按、承造二按或向財務公司加按。到2019年4月，他將物業抵押至東亞銀行，承造不定額按揭，至今未還清。

除此之外，陳凱港於2020年4月，將「海景山莊」獨立屋以及與兄長共同持有的東涌「藍天海岸」單位，抵押至「保信財務有限公司」，借款250萬元，為期一年，公開紀錄並無借款利息，但陳於一個月後就還清貸款。

▼「海港sir」陳凱港大埔海景山莊豪宅 屋宇署清拆令▼

建多層僭建玻璃屋 屋宇署要求去年9月前清拆

屋宇署去年6月發現陳凱港的海景山莊住所，有多達六處僭建，當局向他發出清拆令，要求在90日清拆。

該六處僭建，包括天台的玻璃屋頂，私下拆除天台上部份矮牆，地下的兩層玻璃屋，庭院的搭建物，斜坡上加建房間，前面地下的兩層僭建玻璃屋。

記者周二（25日）發現，所有僭建仍然原封不動，未有任何清拆。根據《建築物條例》，業主不遵從屋宇署清拆僭建的命令，最高刑罰為監禁一年及罰款20萬元。

「海港sir」陳凱港，2021年1月在facebook承認，被警方立案調查。（陳凱港fb）

1月承認被警方立案調查 任小王子慈善基金董事

陳凱港同時亦是「小王子慈善基金有限公司」的董事，該公司董事包括「灣仔碼頭」創辦人臧健和的女婿楊人添，以及前警員汪浩毅。公司地址為經營「王子商城」的新凱國際貿易有限公司位於葵涌工廈的辦公室。

陳凱港曾多次在微博高調宣傳「小王子」及「王子商城」，商城曾售賣含氯己定成份、但未向衞生署註冊的藥膏。他在今年1月在facebook承認，被警方立案調查。

「海港sir」陳凱港，曾多次宣傳王子商城，商城又有售賣其著作。

月初同有警司涉詐騙被捕

警務人員涉以詐騙手段按揭貸款已非首次。翻查資料，廉政公署於本月初公布落案起訴55歲警司龍少泉，他涉嫌訛稱買樓供家人自住，以詐騙政府及銀行，並分別成功獲批「公務員購屋貸款計劃」借貸及銀行按揭，但卻被揭發實質是將單位放租。涉被詐騙的政府及滙豐銀行，在事件中分別向龍批出270萬元及390萬元貸款，共涉款約660萬。

龍少泉因違反《盜竊罪條例》，被廉署落案控告兩項欺詐罪。據知，龍在事件被揭發後已還清政府貸款，並於本月9日離職警隊。