陳璟輝八仙嶺失蹤第5日　無人機發現人形物體　救援隊登山搜救

撰文： 魯嘉裕 林振華 最後更新日期： 2021-05-27 18:28

33歲陳璟輝八仙嶺行山失蹤第5日，一直下落不明，至今早（27日）消防、警方及民安隊等一眾救援人員繼續上山搜索。消息指，警方無人機於八仙嶺一帶搜索，於黃嶺附近發現一具疑似人形物體，救援人員登山進行搜救，飛行服務隊直升機亦出動到場協助運送人員上山，其後救援人員證實人形物體為一具屍體，其身分為失蹤男子陳璟輝。

直升機出動到場。（林振華攝）

救援人員今日繼續搜索。（林振華攝）

警方指陳璟輝於周日（23日）上午約9時，於馬鞍山鞍駿街11號福安花園寓所最後露面後便告失蹤，其家人同日向警方報案。他身高約1.6米，體重約70公斤，中等身材，圓面型，黃皮膚及蓄短黑髮。他最後露面時身穿淺藍色背心、灰色短褲及攜有一個綠色腰包。任何人士如曾見過或有事主的消息，請致電3661 3610與調查人員或任何一間警署聯絡。

多名親友到場。（林振華攝）

一名消防攀山拯救隊人員於搜救期間左腳受傷送院。（林振華攝）

據了解，陳璟輝與其70餘歲母親同住，陳於周日上午9時許出發，獨自前往八仙嶺行山，並向家人提及會於晚上7時左右回家。期間陳曾以WhatsApp聯絡母親，並於上午11時30分向母親傳送一張風景相，據悉相片為前往仙姑峰的山路上拍攝。