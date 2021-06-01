六四紀念館重開第三日　食環署接投訴查牌﹕向違例者執法

撰文： 陳傲淇 陳浩然 最後更新日期： 2021-06-01 20:18

今年是六四事件32周年，支聯會上月重開六四紀念館，今（1日）下午有食環署職員上門「查牌」，支聯會秘書蔡耀昌表示會徵詢法律意見後再作回應。食環署指接獲投訴，經調查及取證後，今日向涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》的人士展開執法程序。

蔡耀昌表示會徵詢法律意見後再作回應 。（陳浩然攝）

上月30日重開的六四紀念館，今午有食環署職員上門「查牌」，在場職員表示下午約2時，有5名食環署職員到位於旺角道的六四紀念館，向其中一位工作人員員登記職員的身份證資料，以及了解紀念館是否需要申請娛樂場所牌照，其後人員再度上門記錄職員資料。有職員表示，由於紀念館不屬於公共場所，歷屆紀念館都沒有申請娛樂場所牌照。

有關紀念館是否需要申請娛樂場所牌照，支聯會秘書蔡耀昌表示會與其他常委討論，徵詢法律意見後再作回應，他說警民關係科今年在紀念館開放前，曾到上址提醒館方須管理排隊人龍，保持距離，避免違反限聚令，今次是為今年首次有食環署職員上門。

食環署回覆近日接獲市民投訴 會展開執法程序

食環署回覆指，近日接獲投訴，在旺⻆道一座商業大廈的一個單位內，未領有所需牌照而經營或使用公眾娛樂場所，因此執行職能。署方經調查及取證後，今日向涉嫌違反《公眾娛樂場所條例》(《條例》)的人士展開執法程序。

署方又指，根據《條例》第4條，任何人如無根據該條例批出的牌照，不得經營或使用任何公眾娛樂場所。而公眾娛樂是指讓公眾入場的任何娛樂，而不論是否收取入場費，須領取牌照的活動包括展覽和表演。