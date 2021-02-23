六四紀念館重開首日 入場需登記　鄒幸彤：爭論愛國無意思

撰文： 吳倬安 最後更新日期： 2021-02-23 16:02

隨著政府放寛社交距離措施，支聯會六四紀念館今天（23日）重新開放。紀念館一如以往展出六四歷史資料和物品，同時擺放前年反修例運動的展板和藏品，並增設司徒華專題展，悼念華叔逝世十周年。 港澳辦主任夏寶龍昨天（22日）為「愛國者治港」定調，連日有建制媒體將矛頭直向支聯會。支聯會副主席、大律師鄒幸彤指，夏寶龍的說話明顯欲畫下一條新的政治紅線，阻止北京不喜歡的人進入政府架構，直言與北京爭論何謂愛國是無意思，又認為只顧媚上和向政權拍馬屁，肯定不是愛國所為。

指愛國者治港等同劃下一條新政治紅線

六四紀念館今天中午重開，到場人士需登記個人資料和量體溫。紀念館除了展示六四展品，亦繼續展出前年反修例運動的資料和物品，包括一些旗幟和連儂牆，同時增設悼念支聯會創會主席司徒華的專題展，包括播放昔日華叔接受專訪的片段、華叔的著作和文房四寶等。

鄒幸彤認為，定調愛國者治港是劃下一條新政治紅線，無意與北京爭論何謂愛國和是否愛國。（梁鵬威攝）

被問到會否擔心因展示反修例運動物品，招致警方到場「掃場」。鄒幸彤坦言有擔心，但只能既來之則安之，認為在國安法之下，已可預計政府透過警察和法律打壓民主運動，本身是大律師的鄒指，沒有法律和判例指出擺放「光時」等物品是違法，又指這不能從法律上評估風險，形容只能從政治上作評估。

鄒幸彤認為，定調愛國者治港是劃下一條新政治紅線，無意與北京爭論何謂愛國和是否愛國，「我哋覺得做得啱嘅嘢就要爭取，我哋愛的係呢個地方的人，愛自由民主，同佢爭論愛國無意思」，又認為只顧媚上和向政權拍馬屁，肯定不是愛國所為。

張女士表示今天到場希望「支持下」，不滿政府中止支聯會在年宵的租約，又指市民希望過年能夠順順利利，政府「唔會搞咁多事」。（梁鵬威攝）

張女士不滿支聯會年宵被禁

紀念館重開首小時，已有近十人到場參觀，張女士表示，過往曾到紀念館參觀，今天到場是希望「支持下」。她不滿政府中止支聯會在年宵的租約，又指市民希望過年能夠順順利利，政府「唔會搞咁多事」，又指支聯會三十年來一直在年宵擺檔，惟今年也被禁止，形容這是一個警示，「連民生（活動）也可以禁止，政府有乜嘢係做唔到，巿民會感受到已經以前嘅香港。」

對於北京定調愛國者，張女士說，在回歸前，她以為能與祖國更親近，現在卻越走越遠，又坦言擔心是否要重新學習何謂「愛」，「愛到底包括啲乜？年青一代會好大壓力，原來愛咁辛苦，愛得咁難，可能香港人好多要重新考慮愛是甚麼」。她又說港人只能見步行步，認為很多人不甘心放棄土生土長的香港，「不想在香港做順民，但不做順民可能要受罰」，呼籲港人保持自己的思想，對下一代保持原有教育。

同樣非首次參觀六四紀念館的余先生表示，參觀紀念館希望提醒自己過往發生過的事，他批評愛國者治港只是愛黨治港，「愛黨的人有幾愛國？有大家心中有數。」