昂船洲大火｜濃煙襲多區　巿民恐慌　刺鼻煙霧今早始消散

撰文： 彭愷欣 黃偉民 鄧詠中 最後更新日期： 2021-06-03 12:14

一艘由南沙出發往越南、載有2000噸金屬廢料的躉船，途經香港在昂船洲停泊，昨（2日）傍晚5時許發生火警，刺鼻毒霧席捲半空，隨風籠罩西九龍一帶，消防處接獲青衣、深水埗、葵涌等多區市民報案求助，其中石籬邨石佳樓及石華樓有街坊以為火警，打爛火警鐘，大批住客疏散至地下。當區區議員林紹輝稱，由於無法得知起火源頭，街坊一度非常恐慌，直至消防到場檢查及通知街坊是昂船洲有船大火，邨民才安心陸續歸家。

林紹輝今（3日）早接受《香港01》電話訪問稱，昨晚近9時開始不斷收到街坊來電查詢石籬邨是否發生火警，當時正在跑步的他立即搭的士前往石籬邨，沿路見到石籬邨及石籬一邨不斷有消防車經過，他到達石佳樓及石華樓時，發現大廈正在響警鐘，大批市民已自行疏散至樓下。街坊告知林紹輝，越高層越大煙，走廊位置亦有濃煙彌漫，十分刺鼻，住客以為火警，於是打爛火警鐘及報警求助，惟眾人無法得知起火源頭，現場情況十分混亂及恐慌。

林紹輝到場後，通知街坊濃煙來自昂船洲有船起火，街坊才逐漸安心，經接報到場的消防員再逐層檢查證實無火警發生，居民才安心返回家中。林紹輝指，由於邨內有老人院及不少長者，他們較少從網上獲取資訊，加上當時電視台未有報道昂船洲有船起火的新聞，導致居民無法得知發生什麼事，林建議，未來再發生同類會大規模影響市民的事件時，政府應透過SMS等媒體向市民發出廣播信息，令市民可以保持鎮定。

今早，《香港01》到石籬邨了解，街坊謝先生稱，當時他行至安蔭邨發現空氣彌漫燶味，於是折返家中關窗，當時已有很多市民聚集在樓下，「係燒膠嘅味道，樓下街坊議論紛紛，以為起火。」羅先生稱，至9時許才得知是昂船洲船火引致。

街坊刁小姐稱，昨晚在家中早到濃烈的燶味，「聞到好大陣濃煙味，個鼻唔舒服。」及後有消防車到場，惟她當時從網上得知有船火發生，因此沒有很擔心。街坊謝先生亦稱，一早已從新聞得知事件，因為沒有擔心，認為關好門窗便可以。

除了葵涌多條屋邨有刺鼻味道外，長沙灣亦聞到臭味。有海盈邨住戶指，昨下午5時許於單位及走廊都聞到臭味，她立即返回單位關窗開冷氣，之後情況就好點，初時她以為附近有大廈起火，之後才知道昂船洲有躉船發生火警。

住在海盈邨附近陳太指，昨晚他們一家都聞到臭味，初步以為有物品起火。由於2歲的小朋友感到不適，他們立即開冷氣將臭味抽走，之後才感到好一點。陳先生指對事件都感到擔心，因為不知道氣體是否有害。街坊Jane指，她一度以為附近工程起火，至深夜父親回家，疑因轉風向，才聞不到臭味。

美孚新邨昨晚亦彌漫著濃煙，居民劉女士稱，當時家中有剌眼、刺鼻的味道，「眼水都流埋」，劉女士指關了窗後亦聞到，「嘩，點解突然間咁大陣味，我估屋企廚房燒著嘢，拿拿聲去廚房睇下，又無。」至今早味道已消散。