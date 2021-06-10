土瓜灣孕婦遇警截查爭執3日後早產　事隔5個月被控阻差辦公

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-10 23:39

今年1月土瓜灣一名42歲孕婦外出散步時遇多名警員截查，其間雙方發生爭執，孕婦一度被鎖上手銬及坐於地上，隨後被警方以阻差辦公拘捕。女事主於事後控訴警員曾出言辱罵她「死肥婆」，及反鎖她雙手拖行並拉扯，她於事發3日後因大量出血早產，兒子曾留醫深切治療部。 警方今（10日）指，經諮詢法律意見後，控告孕婦以一項「阻礙公職人員執行公務」罪，案件將於本月24日上午於九龍城裁判法院提堂。

女事主劉小姐及後向警察投訴課投訴，又指控被警員不恰當對待。（資料圖片）

事發於1月20日下午，居於土瓜灣永耀街的42歲姓劉孕婦，外出散步時遇到多名警員截查，雙方期間發生爭執，孕婦一度被鎖上手銬及坐於地上，被警方以涉嫌「阻礙警務人員執行職務」拘捕。

女事主劉小姐及後向警察投訴課投訴，又向傳媒控訴當日被警員以「死肥婆」辱罵，又質疑她是否懷孕，並將她反鎖雙手拖行及拉扯。對於警方指她當時情緒激動並拒出示身份證，女事主反駁指被截查時已立即取出身份證，直至送院後胞姊才向警員要求取回身份證。劉小姐又表示於事發後3日早產誕下男嬰，兒子一度留醫新生兒深切治療部。

區議員：警方決定不合理

協助劉小姐的民主黨九龍城區議員黎廣偉表示，知悉劉今日到警署報到時被通知落案控告，黎廣偉認為警方決定不合理，又表示劉小姐於知悉被控後亦感到擔心，會與律師商討及繼續協助她。黎廣偉又表示劉小姐的兒子早前曾再次入院做手術，現時已出院。

↓↓↓劉小姐遇警截查起執片段截圖↓↓↓