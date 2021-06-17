警搜查壹傳媒逾5小時　《蘋果》大樓解封　5高層押返警署扣查

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-17 14:02

壹傳媒5名高層涉嫌違反國安法「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」被捕，過百名警員今（17日）清晨到被捕人的住所進行搜查，被捕人包括《蘋果日報》總編輯羅偉光。與此同時大批警員前往位於將軍澳的壹傳媒大樓搜查。警務處國家安全處發稿表示持有法庭手令搜查大樓，目的是為一宗涉嫌違反國安法的案件進行搜證。 5名被捕人均戴上手銬，先後被押送至《蘋果日報》大樓作搜查。警方在記者會上表示，《蘋果》2019年至今涉嫌刊登超過30篇呼籲制裁中港的文章，被捕人為該公司高層，並已凍結3間公司共1800萬元資產。

+ 13 + 13 + 13

【1341】據《蘋果》直播，記者、秘書的電腦硬碟被拆走取去，枱頭貼上寫上記號的貼紙。職員查看個人物品或資料有否遺失。

【1321】經過逾5小時搜查，壹傳媒大樓解封，員工可自由進出，警員陸續上車離開。

【1318】陳沛敏在警員押送下離開《蘋果》大樓。

【1235】張劍虹、張志偉被押送離開《蘋果》大樓。

【1227】壹傳媒工會發表聲明，強烈譴責警方粗暴侵犯新聞自由，形容是借《國安法》之名對新聞自由的嚴重侵犯，促請警方盡快完成搜查離開大樓，勿再干擾報館運作。壹工會對法庭的決定表示遺憾，認為手令會影響公眾對傳媒的信心，令公眾不敢再接受記者採訪或提供新聞材料予記者跟進調查，嚴重削弱傳媒作為第四權的監察角色。

壹工會重申，編採無罪、新聞報道無罪，編採人員一貫堅守新聞工作者專業和原則，所有同事仍會繼續報道，盡力維持報紙如常出版。工會亦會繼續關注被捕的編採人員及高層的最新狀況。

【1225】羅偉光、周達權被押送離開《蘋果》大樓，將被帶到警署扣留。警員檢走大量文件上密斗貨車，包括一批《蘋果日報》實體報章。

【1216】保安局局長李家超在記者會表示，警方行動是針對勾結外國勢力呼籲外國對港府及中華人民共和國制裁的相關公司，與一般正常新聞工作無關，呼籲其他人「唔好同佢哋扯上關係」，強調危害國家安全是嚴重罪行。

【1201】羅偉光一度在警員押送下離開大樓到門外，但未有上車離開。警員檢走大樓內證物。據了解，5名被捕人將陸續離開壹傳媒大樓。

【1150】自稱「蘋果惡行關注組」的數名成員到壹傳媒大樓外拉起橫額，開香檳，並向在場警員打氣：「辛苦阿sir，支持警察！」

【1105】警務處國家安全處高級警司李桂華講解案情及今早行動細節，指今早6時許聯同刑事部、機動部隊等500多人，針對《蘋果》串連其他人呼籲外國機關對港府、中華人民共和國採取制裁。行動拘捕4男1女，年齡介乎47至63歲，他們涉嫌串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪，違反國家安全法第29條。警方行動繼續，不排除更多人被捕。

他指被捕人士為蘋果日報公司董事，對公司運作相當重要，「東主、出版人、編輯，對（報章）風格、方針責無旁貸。」被捕人被指在2019年至今，發表數十篇呼籲外國制裁香港、中華人民共和國的文章，「包括實體、網上，有中文嘅亦都有英文嘅」，形容文章是「有強烈的證據顯示上述文章是串謀計劃的重點。」藉以提供口實給外國制裁香港及中國。李桂華在英文回答時指，涉案文章超過30篇。

他表示警方向法庭申請手令搜查《蘋果》大樓，手令容許處理新聞材料資料，亦容許檢取大樓內電子儀器包括手機、電腦等。警方凍結三間公司1800萬元資產，包括蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司和AD Internet Limited 蘋果互聯網有限公司。

被問及2019年國安法仍未實施，而國安法沒有追溯期，警方以何理據作出行動，李桂華回答指，「2019年至今，我哋間中都會搵到佢呢一方面文章，有數十篇，呢一個係一個實際情況，到日後我哋真係會作出檢控，佢會點樣處理，我哋到時會同律政司去商量清楚，其實亦都顯示到一樣嘢，呢個行為過了國安法之後佢都有維持落去，直至最近佢都係有，呢個係我哋今次行動重點。」

+ 9 + 9 + 9

【1100】被捕《蘋果》副社長陳沛敏丈夫、《立場新聞》總編輯鍾沛權在facebook表示「各位親朋好友，陳沛敏已有律師協助，她冷靜、堅強和鎮定。感謝大家的關心和問候，我暫時未能逐一回覆大家，非常抱歉。」

【1030】警方將於上午11時在《蘋果日報》大樓外交代案情。據悉行動與過去一段時間《蘋果日報》在國安法實施後發表的文章有關。

【1000】壹傳媒集團行政總裁張劍虹到達《蘋果日報》大樓，雙手被扣上手銬。稍後陳沛敏亦被押送至大樓。

【0927】押送《蘋果日報》總編輯羅偉光的白色七人車到達《蘋果日報》大樓，羅雙手被扣上手銬，被帶入大樓。與此同時，壹傳媒集團行政總裁張劍虹及蘋果動新聞平台總監張志偉，亦分別在長沙灣警署和西貢警署出發往《蘋果日報》大樓。

【0900】據了解，5名被捕人將會被押送至將軍澳《蘋果日報》大樓作搜查。

【0844】警員登樓駐守在大門、頂樓等地，可見警員準備了大量淺藍色膠箱，相信是帶走證物所用。據《蘋果》直播內容，壹傳媒大樓員工上班須登記職員證、身份證、所屬部門才能進入大樓。而警方亦限制員工在大樓內活動範圍，有地方被圍封未能內進。《蘋果》高層正了解法庭手令內容。

據《蘋果》報導，大樓內約有20名員工，包括數名記者及清潔工人 ，警員要求所有人放下工作，在二樓新聞部大堂集合 。警員登記所有人的身份證，之後讓清潔工人收工離去，記者則被要求到5樓員工餐廳。

大樓內記者被要求離開編採部，在地下空地或5樓位置等候，未能在大樓內自由出入。多名探員翻查記者桌上的文件及打開櫃桶 ，並打開記者電腦搜查資料，又要求記者在旁作證。

壹傳媒5名高層涉違國安法被捕

被捕人士包括壹傳媒集團行政總裁張劍虹、營運總裁周達權、《蘋果日報》總編輯羅偉光、副社長陳沛敏及執行總編輯張志偉。警方清晨到《蘋果日報》總編輯羅偉光位於港島鰂魚涌的寓所搜查，上午7時半將羅帶走。差不多同一時間，國安處人員亦分別在美孚新村、鴨脷洲海怡半島、將軍澳維景灣畔及西貢窩美村，拘捕張劍雄、周達權、陳沛敏及張志偉，並將他們押返長沙灣警署、香港仔警署、將軍澳警署及西頁警署扣查。

與此同時上午7時左右，有大批警車沿將軍澳環保大道往《蘋果日報》報社方向進發，過百名警員在大樓外拉起封鎖線，警員登樓駐守在大門、頂樓等地，警方傳媒聯絡隊人員亦在現場。這是繼去年8月10日警方以調查涉嫌違反港版國安法等罪名突擊搜查《蘋果日報》大樓，拘捕壹傳媒創辦人黎智英、他兩名兒子、四名壹傳媒高層後，第二次對《蘋果日報》的行動。

警務處國家安全處上午8時07分發稿指，今早（17日）執行由法院根據《香港國安法》（國安法）第四十三（一）條及實施細則附表一發出的法庭手令，搜查一間位於將軍澳的傳媒機構，搜查令授予警方搜查包括新聞材料的權力。行動目的是為一宗涉嫌違反國安法的案件進行搜證，搜查行動仍在進行中。

警方於上午7時24分透過政府新聞處發新聞稿，指警務處國家安全處，今早（6月17日）拘捕5名公司董事，涉嫌違反《香港國安法》（國安法）。5人包括4男1女，年齡介乎47至63歲。他們涉嫌違反國安法第二十九條「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。警方亦曾到被捕人的住所進行搜查。5人現被扣留調查。