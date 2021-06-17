搜壹傳媒｜張劍虹及周達權非首次被捕　周被控欺詐罪明年審訊

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-06-17 17:44

警方國安處今（17日）晨拘捕壹傳媒集團五名董事，涉嫌違反《國安法》第29條 「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」，他們包括壹傳媒行政總裁張劍虹、壹傳媒集團營運總裁周達權、《蘋果日報》副社長陳沛敏、總編輯羅偉光及蘋果動新聞平台總監張志偉，當中張劍虹及周達權亦於去年8月警方搜壹傳媒大樓當日，被指違反將軍澳工業邨租約，涉嫌欺詐罪被捕，最終周連同黎智英及行政總監黃偉強被控欺詐罪，上月提訊，暫定明年審訊。

周達權被押送離開《蘋果》大樓，將被帶到警署扣留。（李澤彤攝）

+ 13 + 13 + 13

去年8月10日，逾百警力搜查壹傳媒大樓，檢走近25箱證物，當日拘捕創辦人黎智英及多名壹傳媒高層，包括張劍虹涉嫌串謀欺詐，周達權涉嫌勾結外國或者境外勢力及串謀欺詐。

周達權，連同創辦人黎智英及行政總監黃偉強其後被控一項欺詐罪，控罪指他們於2016年6月至去年5月向香港科技園公司隱瞞，未有按照1999年訂立的租契，使用使用將軍澳工業邨駿盈街8號的處所，並向科技園公司隱瞞用途，意圖詐騙而誘使科技園公司不採取行動，導致該蘋果日報及或力高顧問有限公司獲得將近2千萬元利益，或導致科技園公司蒙受不利。案件於上月6日提訊，暫定於明年3月至4月審訊，周達權獲准每兩周報到一次。