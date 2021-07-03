七一刺警｜維他奶通告引爭議　內地代言即割席　一文看清來龍去脈

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-07-03 16:18

50歲維他奶採購員梁健輝在七一銅鑼灣事件中，襲警後自殺離世。維他奶昨午發出內部通告，提到死者「不幸逝世」，公司向其家人致慰問，掀起兩地言論風波，內地網民抵制、代言人割席行動蔓延。 維他奶今（3日）兩度發聲明，稱通告「措辭極為不當」，指涉事員工個人撰寫的內容不應在公司內部發佈，重申嚴厲譴責暴力和破壞香港社會安定的行為。不過有關聲明惹來「甩鍋」批評，似乎未能平息內地網民怒火。

維他奶內部通告。

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維他奶集團昨日下午發出的內部通告，證實在銅鑼灣用刀襲警後自殘死亡的50歲疑兇梁健輝，是公司採購主任，在屯門的辦公室上班。通告提到死者「不幸逝世」，公司會向他的家人致以深切慰問，並於需要時提供協助。而同事如因事件致情緒受困擾，亦可向人力資源部尋求協助。

有關內部通告於昨午3時左右被轉帖在互聯網，亦廣發予各大傳媒，瞬間傳遍中港網民。有關通告引發內地網民不滿，他們到維他奶官方微博留言怒斥「支持黑暴份子」、「港毒份子」、「黃屍企業」，反問「殺警後自殺還叫不幸逝世？」。內地網民要求「G（港）獨奶」滾出大陸，並揚言即日起全面抵制維他奶產品。

維他奶內地代言人龔俊於昨晚10時半左右，在微博發聲明指，「堅決抵制一切形式的暴力、恐怖等極端行為」，宣布終止與維他奶品牌一切合作。而另一名代言人任嘉倫於晚上11時許亦發聲明，表示「堅決反對任何違反國家法律破壞國家團結穩定、損害國家利益的言論與行為」，即日起終止與品牌合作。

維他奶於今日凌晨12時半，在官方微博發聲明稱，本港警方於上午到訪維他奶香港辦事處，公司全力支持當局進行全面調查，重申致力支持中國內地和香港的穩定、繁榮與發展。

公司再於今早11時50分發聲明，稱昨日網上流傳有關襲警案疑兇梁健輝的內部文件，是由一位員工私下撰寫並內部轉發，未經授權，也沒有遵從集團內部審批流程。公司稱通告「措辭極為不當」，涉事員工個人撰寫的內容本來不應該公開，更不應在公司內部發佈。聲明指，集團正調查事件，並保留追究員工法律責任的權利。公司對事件給各界造成困擾不滿，致以誠摰歉意。

不過此聲明似乎未能平息內地網民怒火，他們留言批評維他奶「找個臨時工揹鍋」、「甩鍋第一名」、「避重就輕」等，又指未見聲明在Facebook及香港官網出現，質疑公司取態見風使舵。

翻查維他奶最新的一份業績報告，截至2021年底止全年，集團收入錄得75.19億元。其中，來自中國內地的收入為50.08億元，佔整體的66%；至於香港則錄得18.65億元，佔24.8%。另外，中國內地收入按年增長11.5%，相反香港區收入則下跌11.5%。

事實上，近年維他奶在中國大陸的收入佔比已經成為集團的主要收入來源地。自2016年財年起，內地的收入佔比已經達到43.3%，超過香港的37.3%。直至2021年，內地的收入佔比持續增加，然而香港的收入佔比則持續下跌。