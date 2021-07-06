「光城者」活躍半年擺街站派文宣　成員涉違國安法、捲學校爆竊案

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-06 13:58

組織「光城者」被指企圖策劃本港恐怖襲擊，9名男女昨（5日）被警方國安處拘捕，包括學生及大學管理層。警務處國家安全處高級警司李桂華表示，疑犯今年初開始活躍，他們會擺街站及派發文宣等，早於今年5月警方以國家安全曾作出拘捕行動。 資料顯示，光城者多次涉及違反國安法或刑事案件，今年1月有成員在旺角及沙田擺街站，並展示法國大革命刊物，當時他們涉違反限眾令遭票控。另外今年5月，有成員涉闖入將軍澳一間學校爆竊而被捕，同月有成員疑因違反《國安法》被捕。「光城者」facebook專頁自5月6日開始沒有更新。

據資料顯示，本地組織「光城者」成員曾多次涉及違反國安法或刑事案件。今年1月31日，組織「光城者」旺角及沙田街站遭警方調查及票控，當時成員向警方展示刊物談論法國大革命，警員拉起封鎖線指，成員有機會干犯《國安法》。警員其後票控他們違犯第599G章《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》，發出5,000元定額罰款告票；另外今年5月，「光城者」在社交網站發文，稱有成員在早上被警方上門拘捕，被指違反《國安法》。

對於組織「光城者」企圖策劃本港恐怖襲擊，警務處國家安全處高級警司李桂華表示，疑犯今年初開始活躍，他們會擺街站及派發文宣等，早於今年5月警方以國家安全曾作出拘捕行動。



今年5月，4名學生涉闖入將軍澳一學校被捕，有指部份人為組織「光城者」成員。4人被控入屋犯法罪名，其中3人早前在觀塘法院提堂。4名被告包括賴俊羲（19歲，學生）、16歲阮姓學生、陳政騫（18歲，學生）及蔡永傑（20歲，學生），同被控一項入屋犯法罪，指他們於今年5月5日，進入將軍澳羅氏基金中學意圖偷竊。當日，裁判官錢禮翻閱文件後曾問案件是否涉及國安法，控方認曾有國安處人員跟進調查。

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組織「光城者」被指企圖策劃本港恐怖襲擊，警方昨日（5日）拘捕9男女包括中學生及大學管理層人員、中學職員等人。今早（6日）警務處國家安全處高級警司李桂華交代案情指，被捕人士涉嫌製造土製炸藥TATP，計劃於海底隧道、鐵路、法庭及垃圾桶等地發動炸彈襲擊，意圖造成人命傷亡。



李形容此為「由港獨組織策劃嘅一個恐怖襲擊」，並稱該組織分工精密，包括有金主、堪察組及製造炸彈的小組等。據了解，被捕大學管理層及中學教職員提供資金，予中學生策動恐怖襲擊。另外，警方發現組織招募打算離開香港的中學生去犯案，更企圖協助他們犯案後逃到國外。該組織租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，用作爆炸品實驗室及儲存化工原料。行動中，警方檢獲製造TATP的儀器、小量炸藥、製造土製炸彈的化工原料。