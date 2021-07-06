「光城者」企圖策劃恐襲警拘9人　消息：浸大職員涉提供資金被捕

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-06 16:45

組織「光城者」企圖策劃本港恐怖襲擊，警方昨日（5日）拘捕9男女包括中學生及大學管理層人員。據了解，被捕大學職員及中學教職員提供資金，給予中學生策動恐怖襲擊，其中一名被捕人為浸會大學職員。浸會大學回覆《香港01》指，個案現正由警方進行調查，香港浸會大學未有任何資料可以提供。

+ 3 + 3 + 3

組織「光城者」被指企圖策劃本港恐怖襲擊，警方昨日（5日）拘捕9男女包括中學生及大學管理層人員、中學職員等人。今早（6日）警務處國家安全處高級警司李桂華交代案情指，被捕人士涉嫌製造土製炸藥TATP，計劃於海底隧道、鐵路、法庭及垃圾桶等地發動炸彈襲擊，意圖造成人命傷亡。李桂華稱該組織分工精密，包括有金主、勘察組及製造炸彈的小組等。



據了解，被捕大學管理層及中學教職員提供資金，予中學生策動恐怖襲擊。另外，警方發現組織招募打算離開香港的中學生去犯案，更企圖協助他們犯案後逃到國外。該組織租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，用作爆炸品實驗室及儲存化工原料。行動中，警方檢獲製造TATP的儀器、少量炸藥、製造土製炸彈的化工原料，以及大量疑施襲時所用的通訊器材、氣槍、行動計劃書、約8萬港元等證物。另外警方再凍結約60多萬元資產。