光城者案「金主」身份曝光　浸大持續教育學院公關遭凍結60萬資產

撰文： 凌逸德 最後更新日期： 2021-07-06 22:20

警方揭發組織「光城者」企圖策劃本港恐怖襲擊，拘捕包括大學管理層人員、中學職員及學生在內共9名男女。消息指，被捕的大學管理層人員是浸大持續教育學院公關及傳訊主任，組織所有資金皆由他提供，其任職中學女職員的妻子同被捕。據了解，有人於反修例事件期間駕駛「家長車」接載示威者，其間認識一批學生，雙方在反修例後仍有保持聯絡。

涉事賓館位於金冠大廈內，香港01記者到場發現賓館重門深鎖。（鄧詠中攝）

警方就案件拘捕9名男女，消息稱被捕的大學管理層人員，為39歲香港浸會大學持續教育學院公關及傳訊主任杜倚獅，自2014年起於學院任職，涉充當「金主」角色，警方於案中凍結約60多萬元資產亦屬其所有。同案被捕的中學女職員疑為其妻子，亦從事校內行政工作。至於其餘被捕4男2女學生，分別來自3間中學，與中學女職員不屬同一學校。最後一名被捕人為網上平台出租車司機。

兩學生昨賓館內擬做實驗 警掩至拉人

調查顯示，組織於6月起租用尖沙咀彌敦道一賓館單位，用作爆炸品實驗室及儲存化工原料。據了解，涉案賓館位於金冠大廈內，昨日（5日）兩名學生曾到訪賓館，有人擬準備試做實驗，另一人則在場陪同，惟未做實驗兩人已被警員拘捕。

現場消息稱，昨日中午時份，大批警員到大廈，期間封鎖涉事賓館，其後押走疑人。《香港01》記者今日（6日）到金冠大廈了解，惟發現涉事賓館重門深鎖。有毗鄰店舖職員聲稱「乜都唔知」，大廈樓下看更亦指自己只是替工，對事件不知情。

金冠大廈。（鄧詠中攝）

警方在記者會展示的證物